Shakhtar - Rennes : heure, chaîne TV... Les infos du match

Après la Ligue des Champions le mardi et le mercredi, c'est la Ligue Europa qui reprend jeudi 16 février avec le début des 1/6e de finale. Au programme dès 18h45, l'affiche entre le Shakhtar Donetsk et le Stade Rennais.

L'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk reçoit en Pologne, à l'occasion de la phase aller des 1/6e de finale de la Ligue Europa le club de Rennes. Les Bretons se déplacent en Pologne puisque la guerre bat son plein depuis presque 1 an en Ukraine. Les deux équipes qui vont s'affronter traversent une période un peu morose. Le Shakhtar d'abord, ne détient que 2 victoires en 8 matchs. Rennes, en 8 matchs, ne compte que 3 victoires dont l'une sur le PSG. Les Bretons sont semblent ils orphelins de certains cadres à l'infirmerie (Martin Terrier ou Hamari Traoré).

Mais l'Europe est fait d'un tout autre bois, même la Ligue Europa. Cette compétition reste une source de motivation pour les joueurs. Le Shakhtar ressort d'une poule relevée en Ligue des Champions. Les Ukrainiens sont en effet arrivés derrière le Real Madrid et le RB Leipzig et devant le Celtic Glasgow. Rennes est parvenu aisément à se qualifier pour les barrages en se positionnant deuxième du groupe devancé par le Fenerbahce. L'expérience est évidemment du côté du Shakhtar qui a de plus déjà battu une fois le Stade Rennais en Ligue Europa en 2005. Les Bretons n'auront rien à perdre et seront hôtes au retour le 23 février prochain.

A quelle heure débute le match Shakhtar - Rennes ?

Le match Shakhtar - Rennes commencera à 18h45 ce jeudi 16 février. Le match aura lieu en Pologne et pas en Ukraine en raison du conflit actuel avec la Russie.

Sur quelle chaîne TV est diffusé le match Shakhtar - Rennes ?

Le match Shakhtar - Rennes est diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 qui détient la majorité des droits de la Ligue Europa.

Quelle diffusion streaming pour le match Shakhtar - Rennes ?

Pour voir Shakhtar - Rennes en streaming, il faut se rendre sur la plateforme TV ou digitale de RMC Sport 1. Un abonnement est cependant nécessaire pour suivre en intégralité la rencontre qui débute à 18h45.

Quels les pronostics pour la rencontre Shakhtar - Rennes ?

Winamax : Shakhtar 3,40 / Nul : 3,40 / Rennes : 2,20

Unibet : Shakhtar 3,35 / Nul : 3,38 / Rennes : 2,20

Betclic : Shakhtar 3,40 / Nul : 3,40 / Rennes : 2,20

Quelles sont les compositions probables de Shakhtar - Rennes ?

Bruno Genesio est en Pologne toujours démuni de son attaquant Martin Terrier qui s'est rompu les ligaments croisés au genou droit contre Nice le 2 janvier 2023. Mais l'entraineur doit aussi composer sans son capitaine Hamari Traoré, Xeka ou Assignon. Le latéral droit est néanmoins du voyage, car l'entraineur souhaite profiter de "son attitude exemplaire" qu'il juge indispensable. Le Shakhtar joue sans sa pépite ukrainienne, Mykhaïlo Moudrik parti à Chelsea lors du mercato hivernal.