Bayer Leverkusen - Monaco : heure, chaîne TV... Les infos du match

Monaco, actuel 3e du Championnat de France, se déplace ce jeudi 16 février en Allemagne à l'occasion de la phase aller des 1/6 de finale de la Ligue Europa. Ils y affrontent le Bayer Leverkusen.

C'est l'un des chocs de ces barrages en 1/6e finale de la Ligue Europa. Le Bayer Leverkusen et Monaco sont deux équipes habituées des compétitions européennes. Le Bayer Leverkusen, malgré son début de saison contrasté, a réussi à obtenir une troisième place in extremis en phase de poules de la Ligue des Champions synonyme de "repêchage" en Ligue Europa. Le club allemand a profité de la campagne européenne de l'Atlético Madrid, chaotique et quatrième. Les hommes de Xabi Alonso arriveront contre Monaco en bonne forme avec 6 victoires sur les 8 derniers matchs.

Il y a une similitude avec la saison du Bayer Leverkusen. Monaco s'est placé difficilement second derrière Ferencvaros en phase de poules de la Ligue Europa. La principauté s'est donné du mal avec deux défaites. Les Monégasques sont redevenus une équipe très compétitive avec une seule défaite (en Coupe de France )en 13 matchs. Ils sont parvenus à battre le PSG et à remonter sur le podium du Championnat de France, à la troisième place.

A quelle heure débute le match Bayer Leverkusen - Monaco?

Le match Bayer Leverkusen - Monaco est prévu à 21h00 ce jeudi 16 février. A la BayArena c'est l'arbitre israélien, Orel Grinfeld qui arbitrera la rencontre.

Sur quelle chaîne TV est diffusé le match

Bayer Leverkusen - Monaco est à suivre sur la chaîne RMC Sport 1 qui diffuse une grande partie des 1/6e des barrages de la Ligue Europa.

Quelle diffusion streaming pour le match

Les plateformes streaming de RMC Sport sont disponibles pour les personnes abonnées.

Quels les pronostics pour la rencontre

Winamax : Bayer Leverkusen 2,05 / Nul : 3,65 / - Monaco : 3,45

Unibet : Bayer Leverkusen 2,05 / Nul : 3,68 / - Monaco : 3,45

Betclic : Bayer Leverkusen 2,05 / Nul : 3,65 / - Monaco : 3,40

Quelles sont les compositions probables

Philippe Clément pourra compter sur des joueurs qui connaissent les pelouses allemandes. C'est par exemple le cas de Nübel. L'entraineur Monégasque va aligner une équipe compétitive qui a retrouvé des couleurs. En face Xabi Alonso a su redresser une équipe en crise et en difficulté en début d'année. L'Espagnol va aussi positionner à la pointe de l'attaque Moussa Diaby, l'ex-parisien auteur de 7 buts cette saison en Bundesliga.