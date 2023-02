"DIRECT. PSG - Lille : le LOSC a tout renversé, Neymar blessé ! Suivez le match en live"

PSG - Lille. Privés de Neymar, les Parisiens n'ont plus qu'un quart d'heure pour éviter une quatrième défaite consécutive. Suivez avec nous le match entre le PSG et le LOSC, en direct commenté.

14:45 - But : le Paris Saint-Germain égalise (3-3) ! Kylian Mbappe trouve l'ouverture et remet les deux équipes à égalité à la 87e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Pour les Lillois, tout est à refaire.

14:45 - Chevalier vigilant sur sa ligne Dans la surface, alors que Messi n'est pas parvenu à se mettre en position de frappe, Bernat d'un double contact, passe entre Djalo et Weah. L'Espagnol place un pointu malin au prmeier poteau mais Chevalier couvre.

14:43 - Le centre parisien n'arrive pas Zaïre-Emery s'en sort entre deux adversaires et décale à droite sur Soler. L'ancien valencian enroule un centre. C'est vers Mbappé mais Djalo place sa tête. Le ballon vers Messi qui tente de s'infiltrer dans la surface mais échoue face à André.

14:40 - Kimpembe met en corner Weah déborde à droite dans un couloir abandonné par Bernat. Son centre fort à ras de terre est dégagé en corner par Kimpembe.

14:36 - Carton jaune pour Mbappé Sur un ballon qui traîne, Bamba se jette pour le tacler. Il le touche en premier mais voit Mbappé lui essuyer ses crampons dessus. L'ancien monégasque est averti logiquement.

14:33 - Triple changement pour le PSG Christophe Galtier décide de jouer le tout pour le tout et procède à trois changements pour relancer son collectif. Vitinha, Fabian Ruiz et Pembele regagnent le banc et sont remplacés par Zaïre-Emery, Danilo et Soler. Il reste 15 minutes aux Parisiens pour revenir au score.

14:32 - Cabella rate un geste fou Sur un centre venu de la droite, Cabella veut reprendre le ballon d'un retourné acrobatique mais son geste est mal négocié.

14:27 - Nouveau but au Parc des Princes pour le Lille OSC (2-3) ! Sensation au Parc des Princes où le Lille OSC prend l'avantage. Dans le rond central, Verratti perd le ballon au milieu de trois Lillois. D'une grande lucidité, André Gomes lève la tête et adresse une transversale dans la course Bamba. Ce dernier après avoir pris de vitesse Bernat se charge d'allumer Donnarumma et de marquer d'une frappe puissante au ras du poteau droit.

14:27 - Pembele de la tête Sur un coup franc lillois lointain, Pembele devance son vis-à-vis de la tête et dégage son camp.

14:26 - Sortie de Diakité A la 66e minute, Fonseca procède à son deuxième changement en sortant son buteur de l'après-midi Diakité pour le remplacer par Gudmunsson. Ce dernier va s'installer dans le couloir gauche, alors que Weah va changer et passer à droite.

14:24 - Bamba avertit Devant Verratti, Bamba commet une main et reçoit un jaune.

14:21 - Ekitke repris Paris peine à relancer face au pressing. Ekitike croit y parvenir en passant à droite mais il tergiverse trop et laisse à Weah l'opportunité de le reprendre. Avec autorité, ce dernier intervient et inverse la pression mais l'action lilloise n'aboutit pas.

14:20 - David tombe sur Ramos Les Lillois ont des intentions et André Gomes change d'orientation à gauche pour David. L'attaquant lillois percute et crochète vers l'intérieur du terrain mais s'empale sur Ramos sans que l'arbitre ne dise rien.

14:16 - Carton jaune pour Verratti Pour son tirage de maillot sur Djalo, Verratti récolte un avertissement.

14:16 - Jonathan David égalise pour le Lille OSC (2-2) ! Jonathan David n'a pas failli à sa mission. Ouvrant son pied droit, il prend Donnarumma à contrepied. Lille est de retour (2-2).

14:14 - Penalty pour le Lille OSC ! 56ᵉ. La sanction risque de se payer cash ! Willy Delajod signale un penalty pour le Lille OSC. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Parc des Princes. Sur un corner lillois, Verratti retient légèrement Djalo par le maillot. Le défenseur en rajoute beaucoup et se jette au sol. L'arbitre semble sûr de lui.

14:12 - La même cheville pour Neymar Tout juste de retour à la compétition, Neymar s'est blessé à la même cheville droite que celle qui l'avait privé d'une partie de la Coupe du monde au Qatar et pour laquelle il avait consenti à de nombreuses semaines de soins et de renforcement.

14:10 - Mbappé de loin A l'entrée de la surface, Mbappé ne cherche aucun coéquipier et frappe à ras de terre au premier poteau à gauche. Chevalier capte en deux temps.

14:09 - Neymar sort sur la civière Neymar tente de se relever et de sortir seul mais il se ravise. Il s'allonge sur la civière et se prend la tête dans les mains, plein de détresse. Il quitte la pelouse sous les applaudissements du Parc des Princes. Ekitike rentre à sa place.

14:07 - Neymar blessé ! Nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain. Sur un ballon anodin, Neymar est bousculé légèrement et en retombant se tord la cheville droite assez sérieusement. Les soigneurs sont immédiatement appelés.

14:06 - Weah au-dessus Les Lillois repartent sur les mêmes bases que la fin de la première période. Weah repique depuis l'aile gauche et déclenche à 25 mètres. Son tir lui échappe et passe largement au-dessus.

14:04 - Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre le Paris Saint-Germain et le Lille OSC, à Paris, où Willy Delajod donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 2-1.

13:48 - Willy Delajod siffle la mi-temps à Paris Au terme d'une première période très animée, le Paris Saint-Germain regagne les vestiaires avec un but d'avance (2-1). Auteurs d'un premier quart d'heure tonitruant et lancés par un Mbappé inspiré sur l'ouverture du score avant que Neymar ne double la mise, les Parisiens ont ensuite énormément souffert et confirmé leur extrême fragilité en défense où Kimpembe a multiplié les mauvais choix. Si Diakité a réduit l'écart d'une belle déviation de la tête après un corner tiré en deux temps, David a raté plusieurs grosses occasions, empêchant le LOSC de revenir à hauteur. Ragaillardis depuis leur but, les Lillois ont mieux fini la première période et n'ont pas perdu espoir de ramener un résultat du Parc des Princes.

13:47 - Kimpembe ne cadre pas Messi enroule le corner au second poteau. Kimpembe arrive lancé et place sa tête mais l'oriente vers le haut. Son ballon passe au-dessus.