"Lens - Nantes : victoire pour le RC Lens, le résumé du match"

L’avantage final au score (3-1) du RC Lens est plutôt logique au regard des stats disponibles à l’issue de cette rencontre. Les Lensois ont en effet un léger avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (6 tirs contre 3 pour le FC Nantes).

90ᵉ. L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Lensois qui se trouvaient juste devant leurs buts et pouvaient voir le FC Nantes réduire la marque à l'issue de cette offensive. Nous jouons le dernier quart d'heure de cette partie.

90ᵉ. Possibilité intéressante pour Facundo Medina mais ce n'est pas cadré et cette frappe ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien adverse.

87ᵉ. L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Lensois qui se trouvaient dans leurs 30 derniers mètres et pouvaient voir le FC Nantes réduire la marque à l'issue de cette action. Nous jouons les dernières minutes de cette partie.

85ᵉ. Pierre Gaillouste signale un hors-jeu à l'encontre du FC Nantes, dont l'un des joueurs se situait en position illicite. Nous en sommes à 3 hors-jeux pour le RC Lens et on en compte 2 pour le FC Nantes.

84ᵉ. Pierre Gaillouste signale un coup de pied de coin en faveur du FC Nantes, à gauche. Menés au score dans cette 2e mi-temps, les visiteurs vont tenter de créer le danger devant le but du RC Lens avec un centre de Florent Mollet.

83ᵉ. Alors que Pierre Gaillouste a minutieusement visionné l'action, la décision est tombée pour le RC Lens : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé. Peut-être un tournant dans cette 2e période !

18:44 - But en suspens au Stade Bollaert-Delelis

83ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Pierre Gaillouste a un doute sur le dernier fait de jeu et va vérifier auprès des assistants vidéo.