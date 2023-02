"Toulouse - OM : Marseille renverse les Violets et reprend sa 2e place, le match en live"

22:55 - Le résumé du match

L'Olympique de Marseille renverse Toulouse à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1 (3-1) et reprend la 2e place. Les Olympiens se sont faits mangé dès l'entame de la rencontre. Et la punition est très vite arrivée. Dallinga coupe la trajectoire d'un très bon centre de Desler au premier poteau et trompe Pau Lopez (3e). Après ce but, les Marseillais vont timidement réagir en mettant Dupé à contribution. Jonathan Clauss reprend de la tête mais Maxime Dupé fait une première parade (10e) avant de faire la même chose face à Tavares une minute après. Le festival d'occasions n'est pas terminé dans ces premières minutes puisque le Téfécé est proche du break mais Pau Lopez sort une double parade de grande classe pour laisser les Olympiens dans la rencontre. Au retour des vestiaires, l'OM est bien plus entreprenant et cela va payer. Après un coup de billard dans la surface du Téfécé, Chancel Mbemba, qui tentait énormément, réussit à tromper Dupé (52e). Marseille profite de cet élan pour continuer à mettre la pression sur leurs adversaires. Cengiz Ünder reprend de volée un ballon mal repoussé et fait chavirer le kop olympien (59e). Après quelques minutes de souffrance bien gérées par la défense olympienne, c'est Nuno Tavares qui va mettre à l'abri l'OM sur un exploit individuel (79e). Et alors que les Marseillais semblaient se diriger vers un succès plutôt tranquille, Ado Onaiwu va redonner de l'espoir aux Toulousains. Le Japonais reprend d'une volée exceptionnelle un centre venu de la gauche (87e). Un but qui restera anecdotique car la défense marseillaise va tenir le choc. Marseille remonte à la 2e place à l'issue de cette rencontre.