"DIRECT. Toulouse - OM : les Olympiens punis d'entrée, suivez le match en live"

Quelle entame de match de Toulouse qui punit l'OM après deux minutes de jeu ce dimanche 19 février à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. Ce choc est lancé !

21:14 - Occasion de contre manquée pour l'OM Les Marseillais se projettent après une bonne récupération mais ne parviennent pas à concrétiser cette bonne situation dans ce Toulouse - OM.

21:10 - Quel tacle de Ratao Ratao fait l'effort défensif dans ce Toulouse - OM et revient parfaitement dans les pieds de Jonathan Clauss.

21:08 - Le corner marseillais ne donne rien Jordan Veretout se charge d'un corner dans ce Toulouse - OM mais le portier toulousain sort bien dans les airs et rassure sa défense.

21:05 - Tavares un peu trop tranquille Nuno Tavares change le jeu mais sa transversale est complètement ratée. Le Portugais n'est toujours pas réellement rentré dans ce Toulouse - OM.

21:02 - La double parade exceptionnelle de Lopez Quel exploit de Pau Lopez ! Le Téfécé part en contre très rapidement dans ce Toulouse - OM. Les Toulousains tirent à deux reprises mais le portier marseillais fait une double parade de très grande classe. Le break n'était pas loin.

20:58 - Le corner est repoussé Le ballon traine dans la surface toulousaine dans ce Toulouse - OM mais l'arrière garde du Téfécé veille au grain et repousse le danger.

20:58 - Le corner bêtement concédé Desler était seul sur le centre de Sanchez mais le latéral toulousain concède le corner.

20:55 - Dupé fait une nouvelle parade ! Maxime Dupé chauffe ses gants dans ce Toulouse - OM et repousse la frappe piégeuse de Nuno Tavares.

20:54 - Quel arrêt de Dupé ! Maxime Dupé s'envole et fait un arrêt génial sur la tentative lointaine de Clauss qui semblait prendre la direction de la lucarne.

20:52 - Veretout semble souffrir Jordan Veretout a du mal à récupérer du coup qu'il vient de recevoir de la part de Dejaegere. Matteo Guendouzi est parti s'échauffer dans ce Toulouse - OM.

20:50 - Dupé fait une bonne sortie Maxime Dupé n'a pas peur et va au duel sur le centre de Clauss et boxe le ballon des deux poings. L'OM essaye de réagir après le but de Toulouse.

20:48 - L'OM pris de vitesse Sur le but, la défense olympienne a été prise de vitesse dans ce Toulouse - OM. Dallinga coupe la trajectoire du centre de Desler et surprend Balerdi un petit peu trop attentiste.

20:47 - Thijs Dallinga ouvre le score pour le Toulouse FC (1-0) ! Thijs Dallinga ouvre le score pour le Toulouse FC à la 3e minute de jeu dans cette 1e période. Ce Toulouse - OM est désormais lancé : le score passe à 1 à 0 au Stadium de Toulouse !

20:46 - Une première accélération La première accélération de ce Toulouse - OM est signée Jonathan Clauss qui combine avec Ünder. Malheureusement pour les Marseillais, le Turc glisse et le ballon est perdu.

20:45 - Début du match Toulouse - OM ! Stephanie Frappart a sifflé le coup d'envoi de ce duel entre le Toulouse FC et l'Olympique Marseille, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, au Stadium de Toulouse. C'est parti pour 90 minutes.

20:40 - Coup d'envoi dans cinq minutes ! Le coup d'envoi de ce Toulouse - OM va être donné dans cinq minutes par Stéphanie Frappart pour cette dernière rencontre de la 24e journée aux enjeux multiples. Toulouse peut continuer une très belle série alors que les Marseillais doivent s'imposer pour repasser devant Monaco.

20:34 - Toulouse est la meilleure attaque d'Europe en 2023 du top 5 européen Avant ce Toulouse - OM, les Toulousains sont dans une forme exceptionnelle. Ils n'ont perdu qu'une seule fois en 2023 et ont marqué 30 buts en 10 matches. C'est la meilleure attaque d'Europe cette année civile devant Manchester United.

20:27 - L'OM dans les talons du FC Barcelone Avant ce Toulouse - OM, les Olympiens sont sur une série impressionnante de cinq victoires consécutives en déplacement en Ligue 1. Seul le FC Barcelone fait mieux avec six succès consécutifs quand il évolue hors de ses bases.

20:20 - "Il faudra souffrir pour l'emporter", assure Tudor Igor Tudor semble sur que ce Toulouse - OM sera particulièrement difficile pour les siens. "Demain (ce soir), il faudra être dominant dans le volume de courses, la possession du ballon. En Ligue 1, tous les matches sont difficiles, on ne peut pas s'attendre à gagner facilement là-bas. On a vu Rennes perdre à Toulouse, dimanche dernier, ou Lyon battu à Auxerre, vendredi soir. Il faudra souffrir pour l'emporter", a déclaré le coach croate.

20:13 - "Tudor mérite le respect", estime Montanier Philippe Montanier a couvert de louanges son homologue marseillais avant ce Toulouse - OM : "Tudor fait un très bon travail et on sait qu’a Marseille ça n’est pas simple. J’ai beaucoup d’affection pour les joueurs croates, qui ont un grand mental. Il a su insuffler vraiment sa méthodologie, son style de jeu et pour tout ça il mérite le respect."

20:06 - La compo de l'OM enfin dévoilée On connait enfin la composition marseillaise dans ce Toulouse - OM. Une grosse surprise est à retenir dans le onze de départ avec la titularisation d'Azzedine Ounahi. Nuno Tavares est également de retour alors que Guendouzi et Malinovskyi débutent sur le banc Voici le onze marseillais : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier (c), Veretout, Nuno Tavares - Ünder, Sanchez, Ounahi.

19:59 - L'ambiance de feu autour du Stadium Les supporteurs toulousains mettent l'ambiance autour du Stadium à un peu moins d'une heure du coup d'envoi de ce Toulouse - OM.

19:52 - Les compositions d'équipes Les compositions d'équipes de ce Toulouse - OM sont tombées. Philippe Montanier n'a pas réservé de surprise dans son onze de départ. Rhys Healey est le seul joueur blessé du groupe toulousain. Voici le onze concocté par le technicien de Toulouse : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo - van den Boomen, Spierings, Dejaegere - Aboukhlal, Dallinga, Ratao. La compo de l'OM n'est pas encore tombée mais ce devrait être une question de minutes maintenant.