"Liverpool - Real : heure, compos probables... Les infos du choc"

Liverpool - Real. Choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid affronte Liverpool dans ce remake de la finale de l'an passé. Découvrez toutes les informations sur cette affiche.

Quelle meilleure affiche en huitièmes de finale de Ligue des Champions que le remake de la finale de l'an dernier ? Ce soir, Liverpool reçoit le Real Madrid à Anfield dans ce choc où Jurgen Klopp et ses joueurs comptent bien sauver une saison compliquée avec la C1. Pour cette confrontation aller, l'entraîneur allemand des Reds sera privé de Luis Diaz, Ibrahima Konaté, Thiago Alcantara et Calvin Ramsay alors que Darwin Nunez est incertain. En conférence de presse, il n'a pas caché que la rencontre face aux Madrilènes serait compliquée : "Le Real Madrid est toujours très compétitif et très difficile à battre. Mais cela a tout le sens du monde d'essayer quand même. Je ne pense pas que vous puissiez faire paniquer cette équipe. C'est une équipe bien rodée et c'est pourquoi c'est si difficile. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible."

Du côté du Real Madrid, Toni Kroos, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy ne seront pas du voyage en Angleterre. En conférence de presse, Carlo Ancelotti est revenu sur les chances des Madrilènes pour soulever la 15e C1 du club : "Je crois que l'on a plus de chances de remporter le titre en Ligue des Champions cette saison que la saison dernière, mais les autres équipes se méfient aussi un peu plus de nous. On a tous très hâte de commencer cette campagne de Ligue des Champions, parce qu'on a encore des souvenirs très frais de la saison passée."

À quelle heure débute Liverpool - Real ?

Le coup d'envoi du huitième de Ligue des Champions opposant Liverpool au Real Madrid est prévu mardi 21 février à 21h00 au stade d'Anfield à Liverpool (Angleterre). Le Roumain István Kovács sera l'arbitre du choc.

Sur quelle chaîne suivre Liverpool - Real ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue des Champions, Canal + et RMC Sport 1 diffuseront le rencontre entre Liverpool et le Real Madrid.

Si vous souhaitez regarder le choc de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables de Liverpool et du Real Madrid ?

Liverpool : Alisson (G) - Alexander-Arnold - Gomez - van Dijk - Robertson - Bajcetic - Fabinho - Henderson - Salah - Gakpo - Jota.

Real Madrid : Courtois (G) - Carvajal - Militão - Rüdiger - Alaba - Ceballos - Camavinga - Modric - Valverde - Benzema - Vinicius Jr.

Quels sont les pronostics de Liverpool - Real ?