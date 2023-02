"Liverpool - Real : les Madrilènes prennent une large option sur la qualification"

Menés 2-0 en début de match après des buts de Darwin Nunez et Mohamed Salah, le Real Madrid a su réagir. Si Vinicius a inscrit un doublé pour permettre aux Madrilènes de revenir dans le match, les Reds se sont éteints au fil de la rencontre. Un manque d'ambition et de réaction qui reflète le niveau de l'équipe depuis le début de la saison. Au contraire du Real qui a su passer devant dès le retour des vestiaires. Seul dans la surface, Eder Militao a repris de la tête un coup franc de Luka Modric avant que Karim Benzema n'inscrive un doublé. Une performance XXL pour les Merengues qui ont pris une large option sur la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions .

23:30 - Ancelotti : "On a été très bons en attaque"

Chez nos confrères de Canal +, Carlo Ancelotti est revenu sur la belle victoire de ses joueurs (5-2) à Liverpool : "Je suis très content. C'était un match compliqué, on l'a vu au début du match. L'équipe a su bien contrôler les émotions, malgré tout. On a repris le contrôle du match petit à petit. On a été très bons en attaque. (...) J'ai confiance en mon équipe. Cette équipe ne perd jamais la tête. Elle continue à jouer. On n'a jamais perdu le fil, on a tenté petit à petit de reprendre la maîtrise. Et c'est ce qu'on a fait."