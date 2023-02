"DIRECT. Leipzig - Manchester City : chacun son tour, le résumé du match"

23:30 - Sur courant alternatif, le résumé du match

Le football est un sport étrange où la vérité, qui semblait absolue, d'une période n'est pas du tout celle de la suivante. Manchester City devrait le savoir à force de l'expérimenter mais la leçon n'est pas encore apprise par les Citizens. Comme le week-end dernier, les hommes de Guardiola n'ont pas su ou pu se donner de la marge et marquer un second but qui les aurait préservés d'une réaction adverse. Non, ils se sont comme satisfaits de leur avantage, pensant pouvoir tout contrôler avec la même facilité, et ont fini par se faire taper sur les doigts quand en face, la révolte a sonné pour concéder le nul (1-1). Un résultat à la fois frustrant et heureux, tant Leipzig aura poussé et mis en difficulté les champions d'Angleterre, qui devront montrer bien plus pour espérer se qualifier au retour à domicile.

Ce supplément d'âme qui crée les différences et assomme l'adversaire. Avec plus d'envie et de percussion, City aurait pu plier l'affaire en première période. D'ordinaire offensifs, les joueurs de Leipzig avait laissé leurs intentions aux vestiaires et s'étaient recroquevillés, étouffés par la possession anglaise. Les Citizens, en rouge et noir pour l'occasion, avait investi la moitié de terrain adverse et manoeuvrait comment à son habitude, en quête d'une faille. Une danse quasi hypnotique à laquelle il manquait un agitateur, un soliste zélé et inspiré. Bernardo Silva avait beau se multiplier sur tous les fronts, il ne pouvait pas tout faire, alors qu'Haaland traînait entre les deux centraux attendant le ballon comme un pêcheur attendant que ça morde dans un lac gelé. Le Norvégien n'aura servi à rien ou presque, ne participant jamais au jeu de son équipe et n'aura fait planer l'ombre d'une menace qu'une fois, après la pause, sur une frappe trop croisée. Bien maigre pour la terreur nordique. Et il aura fallu un coup de pouce allemand aux Citizens pour trouver finalement la faille quand sur une mauvaise relance de Schlager, Grealish interceptait avant de donner devant la surface à Gündogan qui déviait légèrement d'une talonnade entre les jambes de Gvardiol pour permettre à Mahrez d'ouvrir le score d'un joli tir croisé du gauche. City se procura bien d'autres occasions notamment sur corner avec Ruben Dias mais sans jamais vraiment se montrer dangereux.

On se disait alors que la suite de la rencontre serait pénible si elle reprenait sur les mêmes bases, du moins pour les locaux, réduits au rang de spectateur. Heureusement pour eux et les supporters volubiles de la RB Arena, la pause leur remit les idées en place. Ce fut alors une tout autre équipe qui revint sur la pelouse mettant de l'impact dans les duels, se montrant agressive et déterminée. City sembla alors surpris et se replia peu à peu, à présent incapable de conserver correctement le ballon face au pressing. Les vagues blanches commencèrent à se rapprocher. Henrichs eu la première opportunité d'égaliser mais sa frappe du droit trop croisée, passa devant le but d'Ederson. Un coup de semonce suivi d'un second quand André Silva buta sur le portier Brésilien dans un angle difficile. Puis ce fut au tour de Szoboszlai, d'allumer une frappe lumineuse des 20 mètres, sortie par Ederson. Sur le corner suivant, Halstenberg enroulait un centre aux 6 mètres où Gvardiol s'envolait au-dessus de Ruben Dias pour égaliser de la tête. La juste récompense d'une réaction orgueilleuse bienvenue, incarnée par un coaching efficace et énergique de Rose dont les choix d'hommes apportèrent du dynamisme à son équipe, quand Guardiola ne fit aucun ajustement, une habitude chez le technicien catalan.

A chacun sa période donc pour un match nul finalement parfaitement logique et qui laisse le suspense intact en vue de la manche retour dans trois semaines à Manchester. Trois semaines au cours desquelles, les Citizens auront tout intérêt d'apprendre leur leçon car Leipzig ne livrera pas deux fois la même copie de sa première période atone, surtout après avoir vu qu'en y croyant, il pouvait mieux que s'en sortir.