"Leipzig - Manchester City : heure, chaîne TV... Les infos du match"

Leipzig - Manchester City. En embuscade en championnat derrière Arsenal, Manchester City reprend sa quête de titre européen en Allemagne face à un Leipzig, supposé inférieur. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le RB Leipzig et le FC Manchester City, en direct commenté.

C'est comme attaquer l'Everest par la face Nord en pleine tempête armé d'un simple piolet et d'une polaire. Peu avant la Coupe du monde, le sort n'avait pas été clément avec Leipzig au moment de lui désigner son adversaire. Certes un huitième de finale de Ligue des Champions n'est jamais chose aisée, surtout quand on finit deuxième de son groupe mais tombé face à Manchester City peut presque s'apparenter à une double peine.

Un problème nommé Haaland

Quelques mois après ce tirage dont on ignore encore s'il sera heureux ou malheureux, les Allemands ont pu mesurer la tâche qui les attend et se sentent prêts à relever le défi. "Nous voulons simplement saisir notre chance contre l'une des meilleures équipes au monde. Nous voulons livrer un match courageux et résoudre tous les problèmes qui se poseront à nous", a expliqué Marco Rose à la veille de ce choc.

L'un des principaux problèmes que son équipe se devra de résoudre s'appelle Erling Haaland. Le massif norvégien est venu renforcer l'effectif mancunien l'été dernier et combler ce qui lui faisait cruellement défaut, à savoir un buteur capable de finir les actions et de marquer à n'importe quel moment. Et c'est peu dire que son intégration a été une réussite. En 31 matches disputés cette saison avec les Citizens, l'attaquant a trouvé l'ouverture à 32 reprises, redéfinissant ainsi les standards notamment en Premier League où la barre des 40 buts pourrait tomber en fin de saison. Marco Rose sait la menace pour avoir eu sous ses ordres l'attaquant au RB Salzburg et à Dortmund. Pour autant, le technicien ne se focalise pas que sur son ancien joueur et voit le danger partout face à une équipe maîtresse du ballon et surtout construite pour étouffer son adversaire. "J'ai dit à mes joueurs qu'ils devront savoir souffrir mais en y prenant du plaisir. Nous devrons être capables de fermer les espaces et casser leur circulation de balle", dévoile-t-il.

La saison passée, Leipzig y était bien parvenu à domicile où il avait dominé City (2-1). C'est sur ce souvenir, plus que sur la déroute du retour (3-6), qu'il faudra construire ce huitième de finale déséquilibré sur le papier d'autant que le club allemand risque de devoir se passer de Christopher Nkunku, 17 buts cette saison, en phase de reprise après sa blessure au genou qui l'avait privé de la Coupe du monde.

Guardiola méfiant

Si City apparaît logiquement favori, Guardiola se veut prudent. Il faut dire que son équipe alterne le très bon et le moins bon ces derniers temps, à l'image de son match le week-end dernier à Nottingham Forrest où elle n'a pas su tuer la rencontre au plus fort de sa domination avant de se laisser reprendre dans les dernières minutes. Si City peut écraser ses adversaires, les étourdir, il peut aussi se manquer. L'entraîneur espagnol est d'autant plus vigilant qu'il devra se passer ce mercredi soir de deux éléments forts de son groupe. Malades, Aymeric Laporte et Kevin De Bruyne ont été contraints de déclarer forfait, comme John Stones. Si l'international espagnol est un pilier de la défense mancunienne, le Belge est, lui, son maître à jouer, par qui toutes les actions passent. Une perte qui devrait permettre à Bernardo Silva de s'illustrer en compagnie de Gündogan et Rodri.

"Nous connaissons leur qualité. Depuis de nombreuses années, ce club a une culture pour les jeunes joueurs, le recrutement, la dimension physique, des schémas de jeu clairs, très bon dans les couloirs, beaucoup de jeu au milieu. Dans la transition, ils inarrêtables. L'année dernière, nous avons eu des difficultés à gérer Christopher Nkunku", a commenté Guardiola. Si le Français ne devrait pas représenter la même menace, le Catalan sait que d'autres se substitueront. "Les deux matches seront très difficiles. Il faudra essayer de contrôler ses émotions", assure-t-il et faire ce que seules deux équipes ont fait cette saison, battre Leipzig à la RB Arena. Pas une mince affaire.

Le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le RB Leipzig et Manchester City aura lieu à partir de 21h, à la RB Arena, dans l'ancienne ville de RDA située au sud-ouest de Berlin.

Le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le RB Leipzig et Manchester City sera retransmis en direct sur Canal+, Canal+Foot et RMC Sport 1.

La rencontre entre le RB Leipzig emmené par Marco Rose et Manchester City de Pep Guardiola sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal et RMC.

BetClic : RB Leipzig : 4,40 / Nul : 3,90 / Manchester City : 1,77

Parions Sport : RB Leipzig : 4,55 / Nul : 3,90 / Manchester City : 1,77

Winamax : RB Leipzig : 4,60 / Nul : 3,80 / Manchester City : 1,77

RB Leipzig : Blaswich – Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg – Laimer, Schlager – Szoboszlai, Forsberg, André Silva – Werner.

Manchester City : Ederson – Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké – Rodri, Bernardo Silva, Gündogan – Mahrez, Grealish, Haaland.