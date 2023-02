Man United - Barcelone : suivez le match - DIRECT

MAN UNITED - BARCELONE. Qui de Manchester United ou du FC Barcelone rejoindra les huitièmes de finale de la Ligue Europa ? Les dernières infos à quelques minutes du coup d'envoi.

21:18 - Lewandowski ne craque pas (0-1) Robert Lewandowski ouvre le score pour le Barca après un penalty où David De Gea a touché le ballon. Le Polonais lance la rencontre en faveur des Blaugrana.

21:15 - Penalty pour le Barça ! Après une combinaison des Blaugrana sur le côté droit, Jules Koundé centre mais c'est repoussé par Raphaël Varane. Alejandro Baldé récupère le ballon et contourne Bruno Fernandes qui le retient par la main. Clément Turpin n'hésite pas et siffle penalty.

21:13 - Busquets sauve Koundé Après une longue transversale de Weghorst, Marcus Rashford contrôle et dépose Jules Koundé avec des feintes de corps avant que Sergio Busquets tacle le ballon en corner. Le corner ne donne rien après une combinaison des Mancuniens.

21:10 - Fred en retard Après une énorme percée d'Alejandro Baldé, la latéral gauche espagnol est taclé par Fred. Le coup franc est bien repoussé par Casemiro.

21:09 - Premier coup franc pour Man United Après une poussette de Kessie sur Casemiro, les Mancuniens obtiennent un coup franc au centre du terrain. Une opportunité qui ne donne finalement rien.

21:07 - Sancho à la mène Si Jadon Sancho était annoncé sur le côté gauche de l'attaque de Manchester United, l'international anglais évolue finalement derrière Weghorst alors que Rashford se retrouve sur l'aile gauche.

21:05 - Pas de faute selon Clément Turpin Juste devant la surface du Barça, Marcus Rashford s'écroule après un contact avec Sergio Busquets mais Clément Turpin ne siffle pas faute en faveur du Mancunien.

21:03 - Bruno Fernandes bute sur Ter Stegen Après une récupération haute, Casemiro lance directement Bruno Fernandes sur le côté droit. Le Portugais contrôle avant de croiser sa frappe mais le capitaine des Red Devils bute sur Ter Stegen qui réalise la première parade du match.

21:02 - Koundé au sol Après une semelle de Luke Shaw passée inaperçue aux yeux de l'arbitre, Jules Koundé reste de longues minutes au sol, touché à la cheville.

21:01 - C'est parti à Manchester ! Les Red Devils, en rouge, ont donné le coup d'envoi de ce match retour des barrages de la Ligue Europa.

20:57 - Entrée des joueurs Les 22 artistes font leur entrée sur la pelouse du théâtre des rêves d’Old Trafford. Ils donneront dans quelques minutes le coup d’envoi de cette affiche européenne Man United - Barcelone pour le compte des 16es de finale de la Ligue Europa.

20:55 - La liste des remplaçants Alors que la rencontre va démarrer d'ici quelques minutes, voici la liste des joueurs sur les bancs de Manchester United ainsi qu'au FC Barcelone : Manchester United : Antony, Dalot, Elanga, Garnacho, Heaton, Lindelof, Maguire, Mainoo, Malacia, McTominay, Pellistri, Sabitzer.

FC Barcelone : Alba, Alonso, Casado, Fati, Garcia, Pena, Tenas, Torre, Torres.

20:50 - Un Français au sifflet Clément Turpin sera l'arbitre de ce choc en seizièmes de finale de Ligue Europa entre Manchester United et le FC Barcelone.

20:45 - Xavi : "Une des meilleures équipes d’Europe” En conférence de presse d’avant-match, le tacticien des Blaugrana, Xavi, a encensé les Red Devils avant le coup d’envoi de Manchester - Barcelone : «C’est l'une des meilleures équipes d'Europe en ce moment. C'est le meilleur Manchester United de ces dernières années. Ils le prouvent dans leur jeu, dans leurs résultats... Ils mettent beaucoup de personnalité, beaucoup d'intensité dans leur jeu, de la passion, du rythme, comme ils l'ont mis au Camp Nou. Et nous, on devra faire la même chose, montrer de la personnalité, montrer notre foi en notre modèle de jeu. C'est un scénario parfait pour montrer que le Barça aussi peut rivaliser avec un des grands d'Europe»

20:40 - Les Red Devils redoutables à domicile Malgré une longue série d'invincibilité (18 matchs sans défaite), les Blaugrana ont du souci à se faire à Old Trafford. Les hommes de Xavi y affronteront des Red Devils redoutables dans leur stade. En effet, les Mancuniens version Ten Hag y ont remporté 14 de leurs 15 dernières réceptions et pourront compter sur leur homme en forme : Marcus Rashford. L’international anglais est la référence offensive de Manchester United et a trouvé le chemin des filets sur ses 5 derniers matches toutes compétitions confondues.

20:35 - Varane : "Un match de haut niveau” Après Erik Ten Hag, c’est le défenseur central français de Manchester United, Raphaël Varane qui s’est exprimé sur les absences du groupe barcelonais (Gavi, Pedri, Dembélé) : “Je pense que ce sont des absences vraiment importantes pour eux mais le Barça reste une grande équipe avec un très bon effectif et ce sera encore un match de haut niveau. Nous devons être prêts à lutter, et nous savons que même avec des joueurs différents, la philosophie et la façon de jouer seront les mêmes. Nous devons bien jouer, encore mieux qu’à l’aller pour gagner et nous qualifier pour le prochain tour”.

20:30 - Ten Hag : “Donner le meilleur de nous-mêmes” En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag a livré ses impressions sur cette affiche face à Barcelone : “Nous voulons tous jouer des grands matches, des gros matches. Quand nous étions jeunes, nous en rêvions. Et nous sommes maintenant en position de le faire. C’est toujours en février, comme vous l’avez dit. Mais nous avons de gros matches à venir et nous en profitons vraiment. Nous avons hâte d’y être et nous sommes vraiment impatients et excités. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, parce que nous voulons nous mesurer aux meilleurs.”

20:25 - Les Barcelonais n’ont plus perdu depuis octobre 2022 ! L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, semble enfin avoir trouvé la bonne formule pour son Barça. Après des résultats en dents de scie et quelques réajustements dans l’effectif, le tacticien catalan a remis son club formateur sur les bons rails. Surtout, il a insufflé une dynamique positive dans le vestiaire qui s’accroche pour ne plus perdre. Et les derniers résultats du Barça en attestent. C’est simple, le FC Barcelone n’a plus perdu le moindre match depuis le 26 octobre 2022. Soit une série de 18 matchs consécutifs sans défaite. Le dernier revers catalan, c’était en Ligue des champions au Camp Nou face au Bayern. Les Blaugrana s’étaient alors inclinés (3-0).

20:20 - Les cotes de Man United - Barcelone Les Red Devils sont les favoris des bookmakers pour remporter ce choc Man United - Barcelone à Old Trafford. Avec 14 succès à domicile en 15 réceptions, le bilan comptable des hommes d’Erik Ten Hag fait peur. La cote d’une victoire des Mancuniens dans ce 16e de finale retour de Ligue Europa est à 2.30. En face, les Blaugrana sont outsiders. La cote d’une victoire barcelonaise à Manchester est à 3.15. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d’un égalité entre les deux formations est à 3.40. Faites vos jeux !

20:15 - Les compos officielles de Manchester United et du FC Barcelone Ça y est, on connaît l’identité des 22 joueurs qui disputeront ce choc européen entre Manchester United et le FC Barcelone pour le compte des 16es de finale retour de la Ligue Europa. Les deux entraîneurs, Eric Ten Hag et Xavi, ont fait leur choix. Découvrez les compositions d’équipe officielles. Le XI de Manchester United : De Gea (G) - Wan-Bissaka - Varane - Martinez - Shaw - Casemiro - Fred - B.Fernandes - Weghorst - Sancho - Rashford.

Le XI du FC Barcelone : Ter Stegen (G) - Koundé - Araujo - Christensen - Baldé - De Jong - Busquets - Kessie - Raphinha - Lewandowski - Roberto.

