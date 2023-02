Entraînement du PSG : les billets s'arrachent ! Comment y assister ?

Pour la première fois depuis 11 ans, un entrainement du PSG sera ouvert au public et payant. Malgré quelques polémiques, les billets s'arrachent.

Avant le Classique OM - PSG dimanche 26 février, le club de la capitale a décidé de faire un entrainement ouvert au public et payant (pour les non abonnés) dans l'enceinte du Parc des Princes ce vendredi à 17h30. D'habitude, les entrainement du club de la capitale sont toutes réalisées à huis clos ou accessibles pour les 15 premières minutes. Un vrai changement qui fait le bonheur de nombreux supporters puisque les billets s'arrachent. Au 22 février, plus de 25 000 billets ont été vendus et le PSG ajoute des places au fur et à mesure pour essayer de satisfaire le plus grand nombre.

"C'est une bonne idée. On ne peut pas les voir au Camp des Loges. On ne peut pas avoir beaucoup d'intimité avec les joueurs habituellement" explique dans un premier temps un abonné au micro de RMC Sport même si ce dernier trouve "abusé" de payer pour une petite heure. "J'ai la chance d'être abonné donc j'ai pu réserver ma place rapidement. Mais je trouve que c'est abusé de faire payer le grand public, pour une séance de seulement une heure…"

Quels sont les prix des billets ?

Les abonnés au Parc des Princes disposent de deux places gratuites et bénéficient également d'une priorité d'achat pour deux places supplémentaires. Les non-abonnés doivent quant à eux payer afin d'assister à l'entraînement. Les tarifs vont de 5 à 15 euros. Pour pouvoir acheter les précieux sésames, rien de plus simple, il faut se rendre sur la billetterie officielle du PSG.

Quand assister à l'entrainement du PSG ?

Les portes du Parc des Princes seront ouvertes dès 16h vendredi 24 février à 48h du choc de la journée de Ligue 1 entre les champions de France et leur dauphin marseillais.