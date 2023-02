"Montpellier - Lens : match nul, revivez les moments clés du match"

Le RC Lens a manqué de réalisme : au terme de ce duel, la possession de balle s’affiche à l’avantage du RC Lens (40%-60%), qui s’est d'ailleurs créé plus d'occasions sérieuses, avec 6 tirs cadrés contre 3 pour Montpellier HSC, mais doit se contenter du nul (1-1).

90ᵉ. La décision est tombée pour le RC Lens alors que la VAR a été requise suite à un geste litigieux dans la surface : et il n'y aura pas de penalty ! Pas de faute dit Jerome Brisard !

90ᵉ. Se dirige-t-on vers un penalty ? Jerome Brisard a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo.

90ᵉ. Le RC Lens tente de trouver la faille mais la tentative de Massadio Haidara file à côte du but.

90ᵉ. Alors que Jerome Brisard a minutieusement décortiqué l'action, la décision est tombée pour le RC Lens : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé. Peut-être un tournant dans cette 2e période !

22:50 - Jerome Brisard demande la VAR pour le but !

90ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Jerome Brisard a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo.