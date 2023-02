Nantes - Juventus : un Di Maria des grands soirs a écrasé et éliminé les Canaris, le résumé du match

21:00 - Le résumé du match

L'exploit n'aura pas eu lieu. Le FC Nantes s'est incliné au stade de la Beaujoire face à la Juventus à l'occasion du barrage retour d'Europa League (0-3). Et pourtant les Nantais ont pris le match par le bon bout. Ce sont eux qui se sont emparés du ballon et qui ont mis la pression sur les cages turinoises. Mais une grande équipe comme la Juve peut punir à tout moment et sur la première sortie de balle des hommes d'Allegri, Angel Di Maria marque un but fabuleux avec un exceptionnel enroulé (5e). Le champion du monde argentin récidive quelques minutes plus tard. Il réalise un petit festival dans la surface nantaise, talonne mais Pallois sauve le but de la main et est exclu. C'est l'ancien Parisien lui-même qui se charge de transformer et d'enterrer les Canaris (20e). Après ce deuxième but, les Bianconeri vont passer en mode gestion. Wojciech Szczęsny va être tranquille tout le reste du premier acte et va voir ses coéquipiers proches d'inscrire un troisième but quand Kostic touche le poteau dans le temps additionnel de la première période (45e+3). La deuxième période n'a été que le prolongement de la première au niveau de la physionomie. Angel Di Maria a tenté de mettre un triplé mais Alban Lafont a été, dans un premier temps, impérial. Malgré les exploits du gardien nantais, l'ancien Parisien parviendra à inscrire son hat trick à l'issue d'une action cocasse (78e). Ce sera le but de trop pour les Canaris qui sortent donc de la compétition face à l'un des favoris de cette dernière.