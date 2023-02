"Lorient - Auxerre : suivez les temps forts du match de la 25e journée en direct"

FCL - AJA. On en est à la mi-temps au Stade du Moustoir de Lorient, pour cette affiche de Ligue 1 entre le FC Lorient et l'AJ Auxerre, ce dimanche 26 février 2023. Lorient et Auxerre sont pour l'instant dos à dos, avec un score de 0-0. La 2e mi-temps s'annonce cruciale !

13:47 - Benoit Millot siffle la pause au Stade du Moustoir L'AJ Auxerre résiste tant bien que mal : à la mi-temps, la possession de balle est à l'avantage du FC Lorient (55% contre 45% pour l'AJ Auxerre), qui s'est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre rien du tout (!) pour l'AJ Auxerre, mais le score est de parité (0-0). 13:44 - La tentative de l'AJ Auxerre est stoppée par le gardien 45ᵉ. L'AJ Auxerre crée le danger avec cette nouvelle frappe, mais le gardien adverse parvient à intervenir alors que nous atteignons la 45e minute de la partie.

Découvrir l'offre 13:44 - Quelle occasion du FC Lorient, mais ça n'entre pas ! 45ᵉ. Romain Faivre croit trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse. 13:43 - Six mètres en faveur de l'AJ Auxerre 44ᵉ. Benoit Millot, l'homme en noir, indique un 6 mètres alors que le score est toujours de 0-0. Le gardien peut se dégager. 13:43 - On respire du côté du FC Lorient 44ᵉ. C'est une occasion de prendre l'avantage manquée pour l'AJ Auxerre qui se voit déposséder du ballon par Benoit Millot à quelques encablures seulement des buts adverses ! Le FC Lorient va pouvoir se relancer avec ce coup franc alors que nous jouons la 44e minute de jeu dans ce duel. 13:41 - Corner pour le FC Lorient 42ᵉ. Le premier corner de cette partie est obtenu côté droite à l'instant par le FC Lorient. Ce dernier va être tiré par Romain Faivre pour créer le danger dans la surface de réparation de l'AJ Auxerre et peut-être prendre l’avantage au score. 13:41 - La frappe de l'AJ Auxerre est déjouée par le gardien 42ᵉ. L'AJ Auxerre crée le danger avec cette nouvelle frappe, mais le gardien adverse parvient à capter ce ballon alors que nous atteignons la 42e minute de la rencontre. 13:41 - Tir cadré pour le FC Lorient 42ᵉ. Opportunité intéressante pour le FC Lorient : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut se dégager. 13:40 - Un coup franc va permettre au FC Lorient de se dégager 41ᵉ. Benoit Millot siffle un coup franc bienvenu en faveur des Lorientais qui se trouvaient acculés juste devant leurs buts et pouvaient voir l'AJ Auxerre inscrire un but à l'issue de cette phase de jeu. Ce coup franc va être tiré dans quelques instants. 13:39 - Corner en faveur du FC Lorient 40ᵉ. Le FC Lorient se crée une opportunité intéressante de prendre l’avantage au score en obtenant à l’instant un nouveau corner, tout à gauche de la pelouse, alors que nous jouons la 40e minute à Lorient. 13:34 - C'est à côté pour Enzo Le Fee ! 35ᵉ. Enzo Le Fee a l'occasion de donner l'avantage à son équipe, mais cette tentative s'échappe hors du cadre. 13:31 - Carton jaune pour Birama Toure (AJ Auxerre) 32ᵉ. Birama Toure, le joueur de l'AJ Auxerre, est sanctionné d'un carton jaune. 13:27 - Corner en faveur du FC Lorient 27ᵉ. Le premier corner de cette partie est obtenu côté droite à l'instant par le FC Lorient. Ce dernier va être tiré par Enzo Le Fee pour mettre la pression sur l'AJ Auxerre et peut-être faire évoluer la marque en sa faveur. 13:26 - Corner pour le FC Lorient 26ᵉ. Le FC Lorient se crée une opportunité intéressante de prendre l’avantage au score en obtenant à l’instant son tout premier corner, tout à droite de la pelouse. 13:21 - Blessure de Siriki Dembele 22ᵉ. Siriki Dembele (AJ Auxerre) est victime d'une blessure alors que nous en sommes la 22e minute dans ce match. 13:18 - Ibrahima Kone est signalé hors-jeu 19ᵉ. L'alignement de la défense est parfait sur cette action des Lorientais. Ibrahima Kone est signalé hors-jeu. 13:14 - Blessure de Romain Faivre 15ᵉ. Le jeu est arrêté au Stade du Moustoir. Romain Faivre a été touché sur l’action précédente. 13:10 - Hors-jeu sifflé contre le FC Lorient 11ᵉ. Benoit Millot siffle un hors-jeu à l'encontre du FC Lorient, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. 13:09 - Coup franc en faveur du FC Lorient 10ᵉ. Le FC Lorient obtient un coup franc dans cette 1e période, qui va être joué dans quelques secondes. Reflet du score de ce Lorient - Auxerre, nous en sommes à égalité parfaite sur les coups de pied arrêtés avec 2 coup francs partout entre le FC Lorient et l'AJ Auxerre tandis que nous atteignons la 10e minute de jeu au Stade du Moustoir. 13:08 - Tir non cadré pour l'AJ Auxerre 9ᵉ. Possibilité intéressante pour l'AJ Auxerre mais le cadre s'échappe et cette tentative ne parvient pas à trouver l'ouverture. 13:00 - Six mètres pour le FC Lorient Le FC Lorient relance par ce 6 mètres dans cette 1e période. Nous disputons la 1e minute de cette rencontre. 13:00 - Début du match au Stade du Moustoir ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre le FC Lorient et l'AJ Auxerre, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, vient d’être donné par Benoit Millot, au Stade du Moustoir.

