"OM - PSG : chaîne tv, compos, pronostics... Les infos du Classico"

OM - PSG. L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au Vélodrome pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Découvrez toutes les informations pratiques relatives au Classico.

L'Olympique de Marseille peut relancer la course au titre ce dimanche 26 février. Les Marseillais, deuxièmes au classement à 5 points du Paris Saint-Germain, reçoivent les Rouge et Bleu au stade Vélodrome pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Trois semaines seulement après la victoire historique des hommes d'Igor Tudor à domicile (2-1) face aux Parisiens, les deux ennemis jurés du football français croisent à nouveau le fer à Marseille, avec cette fois-ci un avantage psychologique pour les Phocéens. Vainqueurs avec le manière du dernier Classico, les Marseillais ont enchaîné avec des victoires face à Clermont et Toulouse et semblent avoir le vent en poupe.

En face, la dynamique des Parisiens est bien différente. La défaite face aux Marseillais a porté un coup au moral des troupes de Christophe Galtier qui ont coulé quelques jours plus tard à Louis II face à l'AS Monaco. Et c'est pas fini. Dans la foulée, les Parisiens se sont inclinés au Parc des Princes dans le match le plus important de l'année, le huitième de finale aller face au Bayern Munich. Quelques jours plus tard, les Rouge et Bleu ont bataillé face à Lille et l'ont emporté sur le fil grâce à un coup franc de Messi. Malgré une défense diminuée (Mbemba suspendu, Gigot blessé), Marseille semble faire office de favori et pourrait, en cas de victoire, s'offrir à nouveau le scalp du PSG et recoller à deux petits points du leader du championnat.

A quelle heure débute le match OM - PSG ?

Ce Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain comptant pour la 25e journée de Ligue 1 se disputera ce dimanche 26 février au Vélodrome. Le coup d'envoi du match sera donné à 20h45.

Sur quelle chaîne TV est diffusé OM - PSG ?

Cette affiche OM - PSG comptant pour la 25e journée de Ligue 1, sera diffusée en direct et en exclusivité sur Prime Video. Pour suivre ce Classico, vous devrez donc souscrire à un abonnement à Amazon Prime puis à Prime Video.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - PSG ?

Pour pourrez suivre ce choc OM - PSG en streaming sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Pour ce faire, vous devrez souscrire à un abonnement à Amazon Prime puis à Prime Video. Une fois abonné vous serez en mesure de suivre le Classico en direct sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour OM - PSG ?

Pour ce nouveau Classico, le deuxième en moins de 3 semaines, Igor Tudor devra ses passer des services de deux cadres : l'indispensable Mbemba est suspendu pour cette rencontre et Gigot est quant à lui forfait. L'entraîneur croate devrait aligner Balerdi, Bailly et Kolasinac pour ce choc OM - PSG comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Pour le reste, Igor Tudor devrait faire confiance à ses habituels titulaires. En face, Christophe Galtier devra lui aussi se passer des services de certains cadres. Le Brésilien Neymar, touché face à Lille manquera à l'appel. Idem pour Hakimi en défense et Renato Sanchez au milieu de terrain. Absent lors du dernier Classico au Vélodrome, Kylian Mbappé sera bien là aux côtés de Lionel Messi. Voici à quoi devraient ressembler les compositions d'équipe des deux formations pour cet OM - PSG.

Le XI probable de l'OM : Lopez - Balerdi, Bailly, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Malinovskyi, Guendouzi - Sanchez.

Le XI probable du PSG : Donnarumma - Mukiele, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Ruiz, Verratti, Vitinha - Messi, Mbappé.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - PSG ?

Match très serré entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Bien malin sera celui qui trouvera la vainqueur de cette rencontre. Les bookmakers proposent d'ailleurs des cotes très proches pour Marseille et Paris. Découvrez les cotes pour ce Classico comptant pour la 25e journée de Ligue 1.