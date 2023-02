"OM - PSG : Mbappé - Messi association de bienfaiteurs, le résumé du Classique"

22:44 - Lopez : "Mbappé marque les différences"

Après Sergio Ramos, c'est le portier de l'Olympique de Marseille qui a livré ses impressions au micro de Prime Video : "C'est toujours difficile de jouer de Paris. Je pense qu'on a eu la bonne mentalité. Mais il faut avouer que c'était difficile. Mbappé marque vraiment les différences. On a rien à se reprocher, on a tout donné. On a joué comme on devait jouer. Les risques ça fait partie de notre philosophie de jeu et on l'assume."