Tirage au sort Ligue Europa Conférence : à quelle heure et sur quelle chaine suivre le tirage des 8e ?

Nice directement qualifié en 8e de finale de la Ligue Europa Conférence, attend de connaître son adversaire au cours du tirage au sort du vendredi 24 février.

Nice est, avec le PSG, le dernier rempart français en Europe après les défaites précoces de Nantes, Rennes et Monaco en Ligue Europa. Premier des phases de poules de la Ligue Europa Conférence, Nice a directement pu se hisser au stade des huitièmes de finale sans jouer de barrages en 1/6e. Les Aiglons auront à l'issue de ce tirage, connaissance de leur futur adversaire.

Dans une double confrontation le 9 et le 16 mars, Nice jouera pour une place en huitième de finale. Les Azuréens seront confrontés à une pression supplémentaire, celle de représenter tout un pays en Europe. La France a perdu en crédibilité dans les compétitions européenne et des points à l'indice UEFA. Ceux-ci sont capitaux pour des places qualificatives en Ligue des Champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence.

Les équipes qualifiées :

Basaksehir (TUR)

West Ham (ANG)

Villarreal (ESP)

Nice (FRA)

Alkmaar (NED)

Djurgarden (SUE)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SLO)

Anderlecht (BEL)

S.Tiraspol (MOL)

AEK Larnaca (CHY)

Fiorentina (ITA)

Lech (AUT)

Lazio (ITA)

Bâle (SUI)

La Gantoise (BEL)

Sur quelle chaîne suivre le tirage de la Ligue Europa Conference ?

C'est le diffuseur RMC Sport qui retransmettra le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Sans abonnement, la diffusion est accessible sur le site de l'UEFA.

À quelle heure suivre le tirage ?

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence suivra celui de la Ligue Europa. Le début est prévu à 13h au siège de l'UEFA.

Le calendrier