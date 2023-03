Tirage au sort Ligue Europa Conférence : heure et chaîne TV du tirage des quarts

Nice est le dernier représentant des clubs français en Europe et attend son adversaire pour les quarts de finale.

Nice a encore le droit de rêver. Après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conference, les Aiglons sont les derniers représentants français en Europe et attendent le tirage au sort des quarts de finale ce vendredi 17 mars à partir de 14h. D'après les différentes équipes encore en compétition, l'AZ Alkmaar et la Fiorentina sont les deux adversaires les plus compliqués pour Nice, à l'inverse, Lech Poznan et le FC Bâle semblent être des adversaires "abordables" pour les hommes de Didier Digard.

Ce tirage au sort qui se déroule au siège social de l'UEFA, est un tirage intégral avec toutes les équipes qui peuvent se qualifier. Le tirage des demi-finales, ainsi que celui de la finale seront également réalisés dans la foulée de celui des quarts de finale.

Les équipes qualifiées :

Anderlecht (BEL)

AZ Alkmaar (NED)

Basel (SUI)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech Poznań (POL)

Nice (FRA)

West Ham (ENG)

Sur quelle chaîne suivre le tirage de la Ligue Europa Conference ?

C'est le diffuseur RMC Sport qui retransmettra le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Sans abonnement, la diffusion est accessible sur le site de l'UEFA.

À quelle heure suivre le tirage ?

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence suivra celui de la Ligue Europa. Le début est prévu à 14h au siège de l'UEFA.

Le calendrier