OM - Annecy : suivez le match - DIRECT

Suivez, en direct commenté, ce dernier quart de finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et du FC Annecy qui a lieu ce mercredi 1er mars à 21h.

En direct

21:00 - C'est parti au Vélodrome ! Benoît Bastien donne le coup d'envoi de ce dernier quart de finale de la Coupe de France entre l'OM et Annecy dans un stade Vélodrome qui est, encore une fois, comble.

20:55 - Le coup d'envoi dans 5 minutes Le coup d'envoi de ce OM - Annecy va être donné dans cinq minutes maintenant dans un stade Vélodrome comble qui n'attend qu'une chose exploser pour une éventuelle qualification dans le dernier carré de la Coupe de France.

20:49 - Un premier affrontement C'est la première fois de l'histoire qu'un OM - Annecy se déroule. Pour cette première, les Olympiens semblent être les grands favoris de ce dernier quart de finale de la Coupe de France.

20:42 - Annecy en demi-teinte Cette saison en Ligue 2, Annecy souffle le chaud et le froid mais vient d'être promu dans cette deuxième division. Avant cet OM - Annecy, les Annéciens sont à la 10e place et sort d'une sévère défaite sur la pelouse de Sochaux (1-5).

20:35 - L'OM doit se relever Ce OM - Annecy intervient quelques jours après la défaite olympienne lors du Classique de Ligue 1 face au PSG (0-3). Les Marseillais n'ont pas dérogé à leur idée de jeu et ont subi les foudres de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Ce revers les laissent à 8 longueurs du PSG en Championnat et le seul titre qui semble encore jouable cette saison est la Coupe de France.

20:28 - Un record au Vélodrome ce soir À l'occasion de cet OM - Annecy, un nouveau record sera battu au Vélodrome. Le match se jouera à guichets fermés soit devant environ 63 000 personnes. C'est le total de supporteurs le plus élevé pour un quart de finale de Coupe de France.

20:21 - Laurent Guyot y croit Le coach du FC Annecy Laurent Guyot sait que la tâche qui attend son équipe dans ce OM - Annecy est complexe. Pour autant, le technicien savoyard pense que son équipe aura une chance : "Déjà, c’est historique pour le club de se retrouver à ce niveau-là, c’est jouer dans un stade emblématique face à un adversaire emblématique… C’est plutôt agréable de se retrouver à jouer ce type de rencontre. Il y a évidemment une place en demi-finale qui se joue, mais ce n’est pas non plus quelque chose de primordial aujourd’hui pour un club. On va tout faire pour y arriver, même si l’obstacle est de taille."

20:14 - Les compositions d'équipes Les compositions d'équipes de ce OM - Annecy sont connues. Et comme attendu Igor Tudor a procédé à du changement par rapport à son équipe type. Dimitri Payet intègre le onze de départ alors que la recrue phare du mercato hivernal marseillais Vitinha est encore sur le banc. Voici le onze olympien : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Veretout, Guendouzi, Kaboré - Malinovskyi, Payet - Sanchez En face, le FC Annecy se présentera en 4-3-3 avec l'ancien Stéphanois Vincent Pajot au milieu de terrain. En revanche, l'ancien Niçois Alexy Boseti est sur le banc annécien. Voici le onze de départ des Savoyards : Callens - Temanfo, Mouanga, Jean, Bastian - Pajot, Kashi, Demoncy - Lajugie, Sahi, Rocchi

20:07 - "On n'est pas favoris", estime Mbemba Simple stratégie pour enlever de la pression ou réelle crainte ? Chancel Mbemba a expliqué, en conférence de presse avant ce OM - Annecy, que les Olympiens ne sont pas encore qualifiés pour le dernier carré de la compétition : "On n'est pas favoris nous ! Il n'y a pas de petite équipe. Le foot, ça part vite. On est concentrés. On reste à la maison et on est déjà qualifiés alors ? C'est un match capital."