Coupe du monde féminine de football 2023 : la liste d'Hervé Renard avec Amandine Henry

Le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé ce mardi 6 juin la liste des joueuses qui disputeront le prochain mondial.

Un an après les hommes, la Coupe du monde féminine rythmera l'été. L'Australie et la Nouvelle Zélande accueilleront du 20 juillet au 20 août la 9e édition du Mondial féminin. Ce mardi 6 juin, le sélectionneur de l'équipe de France Hervé Renard a dévoilé une liste élargie de 26 joueuses pour la Coupe du monde avec le grand retour de Amandine Henry et la présence de Diani malgré sa blessure. Interrogé sur le sujet, l'ancien coach de l'Arabie Saoudite se dit confiant. "Elle a communiqué elle-même, elle a repris la course au début de la semaine dernière. Il reste un peu de temps, elle aura un programme spécialisé. On a laissé deux semaines de récupération totale à toutes les joueuses avec un programme de reprise pour la dernière semaine. Kadi n'aura pas d'arrêt, pas de coupure. Je pense qu'il n'y aura pas de problème."

La liste

Gardiennes

Mylène Chavas

Solène Durand

Pauline Peyraud-Magnin

Constance Picaud

Défenseures

Selma Bacha

Estelle Cascarino

Elisa de Almeida

Sakina Karchaoui

Maëlle Lakrar

Eve Perisset

Wendie Renard

Aissatou Tounkara

Milieux

Kenza Dali

Laurina Fazer

Grace Geyoro

Amandine Henry

Oriane Jean-François

Léa Le Garrec

Amel Majri

Sandie Toletti

Attaquantes

Viviane Asseyi

Vicki Becho

Kadidiatou Diani

Eugénie Le Sommer

Clara Mateo

Naomie Feller

L'Allemagne, la Suède et l'Angleterre semblent être les mieux loties pour freiner l'élan des Etats-Unis qui se sont imposés assez aisément au début de l'année 2023 à la SheBelieves Cup. L'Allemagne est vice-championne d'Europe. La Suède a terminé dans le dernier carré aux dernières éditions de de la Coupe du Monde 2019 et de l'Euro 2022. Les Anglaises sont quant à elles championnes d'Europe.

Le match d'ouverture de la Coupe du Monde est prévu le 20 juillet. Les phases de poules se poursuivront jusqu'au 3 août avant une journée de latence. En effet la suite de la compétition sera plus décisive avec les phases à élimination directe et une finale organisée le 20 août à Sydney au Stadium Australia.

La France a été le dernier pays hôte de la Coupe du Monde de football féminin en 2019. Elle passe le flambeau aux co-organisateurs, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

La Coupe du Monde de football durera un mois et se disputera en deux phases, les poules d'abord puis les phases finales ensuite.

Phases de poules : 20 juillet - 3 août

: 20 juillet - 3 août Huitièmes de finale : 5 - 8 août

: 5 - 8 août Quarts de finale : 11 - 12 août

: 11 - 12 août Demi-finales : 15 - 16 août

: 15 - 16 août Petite Finale : 19 août

: 19 août Finale : 20 août

32 équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde de football féminin. Les sélections, après tirage au sort, ont été réparties dans 8 groupes de 4.

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse Groupe B : Australie, Irlande, Nigéria, Canada

Australie, Irlande, Nigéria, Canada Groupe C : Espagne, Costa-Rica, Zambie, Japon

Espagne, Costa-Rica, Zambie, Japon Groupe D : Angleterre, Danemark, Chine, Haïti

Angleterre, Danemark, Chine, Haïti Groupe E : Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal

Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal Groupe F : France, Jamaïque, Brésil, Panama

France, Jamaïque, Brésil, Panama Groupe G : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine Groupe H : Allemagne, Maroc, Colombie, Corée-du-Sud

L'équipe de France féminine endossera probablement l'étiquette d'outsider. Les Bleues en compétition internationale sont très régulières. Elles se sont systématiquement sorties des poules depuis 2009. Elles n'ont cependant jamais joué une finale, toujours disqualifiées avant. Elles peinent à prendre le dessus sur des adversaires qui ont montré davantage de confiance et de sérénité dans les moments clés. La France solide, sera une nouvelle fois en quête d'une première finale.

23 juillet 2023 : France- Jamaïque (12h)

France- Jamaïque (12h) 29 juillet 2023 : France - Brésil (12h)

France - Brésil (12h) 2 août 2023 : Panama - France (12h)

Disputée depuis 1991, la Coupe du Monde de football féminin est très récente. En 2023, il s'agira de la 9e édition. Seules quatre nations se sont jusque-là imposées.