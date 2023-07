Coupe du monde féminine de football 2023 : poules, programme des matchs... Les infos

Découvrez le programme complet des matchs de la Coupe du monde féminine de football.

Un an après les hommes, la Coupe du monde féminine va rythmer l'été. L'Australie et la Nouvelle Zélande accueilleront du 20 juillet au 20 août la 9e édition du Mondial féminin. Vendredi 14 juillet, les Bleues se sont inclinées lors d'un match de préparation face au pays hôte, une belle piqure de rappel pour le sélectionneur Hervé Renard. "C'est un bel avertissement. Ça nous permet de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Demain (samedi), il y aura peut-être un peu moins de sourire, mais il va revenir. On peut perdre un premier match et être champion du monde. C'est un dernier match de préparation, il ne faut pas en tirer des enseignements trop hâtifs. Le plus important, c'est de garder notre esprit prêt pour la compétition. Quand tu perds le match, tu penses toujours au pire. Mais c'est une très bonne alerte pour nous. "

L'Allemagne, la Suède et l'Angleterre semblent être les mieux loties pour freiner l'élan des Etats-Unis qui se sont imposés assez aisément au début de l'année 2023 à la SheBelieves Cup. L'Allemagne est vice-championne d'Europe. La Suède a terminé dans le dernier carré aux dernières éditions de de la Coupe du Monde 2019 et de l'Euro 2022. Les Anglaises sont quant à elles championnes d'Europe.

Le match d'ouverture de la Coupe du Monde est prévu le 20 juillet. Les phases de poules se poursuivront jusqu'au 3 août avant une journée de latence. En effet la suite de la compétition sera plus décisive avec les phases à élimination directe et une finale organisée le 20 août à Sydney au Stadium Australia.

La France a été le dernier pays hôte de la Coupe du Monde de football féminin en 2019. Elle passe le flambeau aux co-organisateurs, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

France Télévisions, diffuseur de la prochaine Coupe du monde féminine avec M6, proposera 32 matches dont le match d'ouverture, Nouvelle-Zélande-Norvège (le 20 juillet à 8h35), et la finale (le 20 août à midi). Le groupe M6 diffusera les 32 autres matchs. Si la diffusion de la finale a été décidée par tirage au sort, les matchs des phases finales ont été distribués équitablement.

La Coupe du Monde de football durera un mois et se disputera en deux phases, les poules d'abord puis les phases finales ensuite.

Jeudi 20 juillet

Nouvelle-Zélande – Norvège (Groupe A – J1 – Auckland) : 9h00

Australie – République d'Irlande (Groupe B – J1 – Sydney) : 12H00

Vendredi 21 juillet

Nigeria – Canada (Groupe B – J1 – Melbourne) : 4h30

Philippines – Suisse (Groupe A – J1) Dunedin) : 7h00

Espagne – Costa Rica (Groupe C – J1 – Wellington) : 9H30

Samedi 22 juillet

États-Unis – Vietnam (Groupe E – J1 – Auckland) : 3h00

Zambie – Japon (Groupe C – J1 – Hamilton) : 9h00

Angleterre – Haïti (Groupe D – J1 – Brisbane) : 11h30

Danemark – RP Chine (Groupe D – J1 – Perth) : 14h00

Dimanche 23 juillet

Suède – Afrique du Sud (Groupe G – J1 – Wellington) : 7h00

Pays-Bas – Portugal (Groupe E – J1 – Dunedin) : 9h30

France – Jamaïque (Groupe F – J1 – Sydney) : 12h00

Lundi 24 juillet

Italie – Argentine (Groupe G – J1 – Auckland) : 8h00

Allemagne – Maroc (Groupe H – J1 – Melbourne) : 10h30

Brésil – Panama (Groupe F – J1 – Adélaïde) : 13h00

Mardi 25 juillet

Colombie – Corée du Sud (Groupe H – J1 – Sydney) : 4h00

Nouvelle-Zélande – Philippines (Groupe A – J2 – Wellington) : 7h30

Suisse – Norvège (Groupe A – J2 – Hamilton) : 10h00

Mercredi 26 juillet

Japon – Costa Rica (Groupe C – J2 – Dunedin) : 7h00

Espagne – Zambie (Groupe C – J2 – Wellington) : 9h30

Canada – République d'Irlande (Groupe B – J2 – Perth) : 14h

Jeudi 27 juillet

États-Unis – Pays-Bas (Groupe E – J2 – Wellington) : 3h00

Portugal – Vietnam (Groupe E – J2 – Hamilton) : 9h30

Australie – Nigeria (Groupe B – J2 – Brisbane) : 12h00

Vendredi 28 juillet

Argentine – Afrique du Sud (Groupe G – J2 – Dunedin) : 2H00

Angleterre – Danemark (Groupe D – J2 – Sydney) : 10h300

RP Chine – Haïti (Groupe D – J2 – Adélaïde) : 13h00

Samedi 29 juillet

Suède – Italie (Groupe G – J2 – Wellington) : 9h30

France – Brésil (Groupe F – J2 – Brisbane) : 12h00

Panama – Jamaïque (Groupe F – J2 – Perth) : 14H30

Dimanche 30 juillet

Corée du Sud – Maroc (Groupe H – J2 – Adélaïde) : 6h30

Suisse – Nouvelle-Zélande (Groupe A – J3 – Dunedin) : 9h00

Norvège – Philippines (Groupe A – J3 – Auckland) : 9h00

Allemagne – Colombie (Groupe H – J3 – Sydney) : 11h30

Lundi 31 juillet

Japon – Espagne (Groupe C – J3 – Wellington) : 9h00

Costa Rica – Zambie (Groupe C – J3 – Hamilton) : 9h00

Canada – Australie (Groupe B – J3 – Melbourne) 12h00

République d'Irlande – Nigeria (Groupe B – J3 – Brisbane) : 12h00

Mardi 1er août

Portugal – États-Unis (Groupe E – J3 – Auckland) : 9h00

Vietnam – Pays-Bas (Groupe E – J3 – Dunedin) : 9h00

RP Chine – Angleterre (Groupe D – J3 – Adélaïde) : 13h00

Haïti – Danemark (Groupe D – J3 – Perth) : 13h00

Mercredi 2 août

Argentine – Suède (Groupe G – J3 – Hamilton) : 9h00

Afrique du Sud – Italie (Groupe G – J3 – Wellington) : 9h00

Panama – France (Groupe F – J3 – Sydney) : 12h00

Jamaïque – Brésil (Groupe F – J3 – Melbourne) : 12h00

Jeudi 3 aout

Corée du Sud – Allemagne (Groupe H – J3 – Brisbane) : 12h00

Maroc – Colombie (Groupe H – J3 – Perth) : 12h00

Samedi 5 aout

Huitième de finale 1 : Vainqueur du Groupe A – Deuxième du Groupe C (Auckland) : 7h00

Huitième de finale 2 : Vainqueur du Groupe C – Deuxième du Groupe A (Wellington) : 10h00

Dimanche 6 aout

Huitième de finale 3 : Vainqueur du Groupe E – Deuxième du Groupe G (Sydney) : 4h00

Huitième de finale 4 : Vainqueur du Groupe G – Deuxième du Groupe E (Melbourne) : 11h00

Lundi 7 aout

Huitième de finale 5 : Vainqueur du Groupe D – Deuxième du Groupe B (Brisbane) : 9h30

Huitième de finale 6 : Vainqueur du Groupe B – Deuxième du Groupe D (Sydney) : 12h30

Mardi 8 aout

Huitième de finale 7 : Vainqueur du Groupe H – Deuxième du Groupe F (Melbourne) : 10h

Huitième de finale 8 : Vainqueur du Groupe F – Deuxième du Groupe H (Adélaïde) : 13h00

Vendredi 11 aout

Quarts de finale 1 : Vainqueur huitième de finale 1 – Vainqueur huitième de finale 3 (Wellington) : 3h00

Quarts de finale 2 : Vainqueur huitième de finale 2 – Vainqueur huitième de finale 4 (Auckland) : 9h30

Samedi 12 aout

Quarts de finale 3 : Vainqueur huitième de finale 6 – Vainqueur huitième de finale 8 (Brisbane) : 11h

Quarts de finale 4 : Vainqueur huitième de finale 5 – Vainqueur huitième de finale 7 (Sydney) : 12h30

Mardi 15 aout

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 – Vainqueur quart de finale 2 (Auckland) : 10h00

Mercredi 16 aout

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 – Vainqueur quart de finale 4 (Sydney) : 12h00

Samedi 19 aout

Petite finale, match pour la 3e place (Brisbane) : 10h00

Dimanche 20 aout

Finale (Sydney) : 12h00

32 équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde de football féminin. Les sélections, après tirage au sort, ont été réparties dans 8 groupes de 4.

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

Groupe B : Australie, Irlande, Nigéria, Canada

Groupe C : Espagne, Costa-Rica, Zambie, Japon

Groupe D : Angleterre, Danemark, Chine, Haïti

Groupe E : Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal

Groupe F : France, Jamaïque, Brésil, Panama

Groupe G : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

Groupe H : Allemagne, Maroc, Colombie, Corée-du-Sud

L'équipe de France féminine endossera probablement l'étiquette d'outsider. Les Bleues en compétition internationale sont très régulières. Elles se sont systématiquement sorties des poules depuis 2009. Elles n'ont cependant jamais joué une finale, toujours disqualifiées avant. Elles peinent à prendre le dessus sur des adversaires qui ont montré davantage de confiance et de sérénité dans les moments clés. La France solide, sera une nouvelle fois en quête d'une première finale.

23 juillet 2023 : France- Jamaïque (12h)

29 juillet 2023 : France - Brésil (12h)

2 août 2023 : Panama - France (12h)

Disputée depuis 1991, la Coupe du Monde de football féminin est très récente. En 2023, il s'agira de la 9e édition. Seules quatre nations se sont jusque-là imposées.