"Lens - Lille : un but gag donne l'avantage aux Lensois - DIRECT"

Dès les premières secondes de cette deuxième période de Lens - Lille, les Dogues sont plus haut et approchent la surface de Samba mais ne trouvent pas la justesse technique pour l'inquiéter.

Le Lille OSC a plutôt la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à la pause, la possession de balle est légèrement en faveur du Lille OSC (57% contre 43%), mais c’est le RC Lens qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (3 contre 1) et qui mène au score (1-0).

Sur ce but contre son camp de José Fonte, le Portugais a dévié le coup franc rentrant d'Angelo Fulgini. Les Sang et Or prennent logiquement l'avantage dans ce Lens - Lille.

17:32 - Encore un corner !

La domination lensoise est de plus en plus présente dans ce Lens - Lille. Les Sang et Or obtiennent encore un corner après la frappe contrée de Frankowski.