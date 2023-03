"Lens - Lille : heure, chaine, compos... Les infos du match"

Découvrez toutes les informations de ce derby du Nord entre Lens et Lille qui se joue ce samedi 4 mars à 17h et qui compte pour la 26e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or connaissent une passe plus difficile depuis quelques matches et n'arrivent plus à enchainer les succès qui leur avaient permis de suivre la cadence du leader parisien depuis le début de la saison. Avec un seul succès sur leurs cinq derniers matches de Championnat, les Lensois sont actuellement 4es et voient progressivement revenir son ennemi lillois à six petites longueurs. "Ce que je veux, c'est que mon équipe se lâche complètement, qu'elle prenne du plaisir", a expliqué Franck Haise en conférence de presse.

En face, le LOSC est sur une excellente dynamique. Hormis une défaite très cruelle au Parc des Princes face au PSG (3-4), les Lillois ont remporté leurs trois dernières rencontres de Championnat et se rapproche petit à petit du podium malgré un début de saison assez poussif. "Lens est une des meilleures équipes de Ligue 1, avec beaucoup d'intensité, de bons joueurs et un bon entraîneur", a prévenu Paulo Fonseca avant ce derby.

A quelle heure débute le match Lens - Lille ?

Le match Lens - Lille débutera à 17h ce samedi 4 mars. Il se déroulera au stade Félix Bollaert de Lens, en France.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lens - Lille ?

C'est PrimeVideo qui diffusera ce Lens - Lille. L'arbitre français François Letexier sera au sifflet de ce match de la 26e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Lens - Lille ?

La seule diffusion streaming disponible sera directement sur la plateforme digitale d'Amazon, PrimeVideo. En revanche, pour accéder à ce Lens - Lille, il faut disposer d'un abonnement.

Quelles compositions probables pour Lens - Lille ?

Franck Haise abordera ce derby du Nord sans plusieurs joueurs qui sont encore à l'infirmerie. En effet, Fariñez, Cabot, Claude Maurice, Buksa, Fortes et Saïd ne seront pas de la partie. Facundo Medina, incertain, fait partie du groupe lensois. Voici le onze probable des Sang et Or : Samba - Gradit, Danso, Haïdara - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Thomasson, Fulgini - Sotoca.

Le LOSC, de son côté, ne pourra pas compter sur Bafodé Diakité, Adam Ounas et Ismaily qui sont touchés à la cuisse. Gudmundsson devrait donc faire son apparition dans le onze de départ pour remplacer Diakité qui restait sur deux buts en deux matches. Voici la compo probable des Dogues : Chevalier - Gudmundsson, Djalo, Fonte, Weah - André, André Gomes - Zhegrova, Cabella, Bamba - David.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lens - Lille ?

Sur les sites de paris sportifs, Lens est le léger favori de ce derby du Nord face à Lille. Sur Betclic, les Sang et Or sont à 2,42, le nul est à 3,35 et la victoire lilloise est à 2,90. Sur Unibet, Lens est à 2,37, le nul à 3,32 et la victoire du Losc à 2,88.