"PSG - Nantes : le PSG peut souffler, suivez le match - DIRECT"

66ᵉ. La décision est tombée pour le Paris Saint-Germain alors que la VAR a été requise suite à un geste litigieux dans la surface : et il n'y aura pas de penalty ! La défense adverse n'a pas commis de faute selon Jeremy Stinat !

65ᵉ. Le jeu est arrêté au Parc des Princes : l'arbitre hésite à siffler un penalty pour le Paris Saint-Germain après un geste litigieux dans la surface et fait appel à la VAR.

22:20 - Penalty pour le PSG !

Le PSG obtient un penalty dans la foulée ! Messi trouve encore Mukiele dans la profondeur et le défenseur parisien est fauché par Hadjam. Penalty logique et carton jaune logique pour le joueur nantais, qui avait déjà marqué contre son camp un peu plus tôt.