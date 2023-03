Real - Barcelone : heure, chaîne TV, compos... Les infos du Clasico

REAL - BARCELONE. Nouveau Clasico en Espagne où le Real Madrid reçoit le FC Barcelone en demi-finale de Coupe du Roi. Découvrez toutes les informations sur ce choc.

Clasico : acte 3 ! Ce soir, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent pour la troisième fois de la saison. La demi-finale aller de la Coupe du Roi sera le théâtre d'une nouvelle confrontation entre les deux cadors du football espagnol. Si les Blaugrana comptent sept points d'avance sur les Madrilènes en championnat, les Merengue ont pour ambition de soulever un trophée qu'ils n'ont plus remporté depuis 2014. Pour cette rencontre aller, Carlo Ancelotti devra faire sans Ferland Mendy et David Alaba alors que l'Italien pourra compter sur le retour de Rodrygo. En conférence de presse, l'entraîneur du Real a confirmé l'ambition de remporter la Coupe tout en dévoilant certains éléments de sa composition : "Nous voulons gagner un titre. C'est notre ambition, la Coupe du Roi est importante pour nous. Modric et Kroos sur le banc demain ? C'est possible. Nous avons besoin d'énergie pour que Kroos puisse rester sur le banc mais nous avons aussi besoin d'expérience. Je dois y réfléchir car nous avons de la chance d'avoir à la fois Camavinga et Tchouaméni. Rodrygo, lui, se sent bien mais il ne s'est entraîné qu'une seule fois."

Du côté du Barça, Xavi devra sans plusieurs cadres, notamment chez les attaquants. En effet, Pedri, Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski sont forfaits. Ces absences n'empêchent pas le coach catalan d'être enthousiaste avant la rencontre : "J'y vais avec enthousiasme, avec envie. Aller au Bernabéu me motive toujours. J'adore aller jouer là-bas, essayer de leur enlever le ballon. Ce genre de match m'excite. J'adorerais jouer demain (jeudi), au milieu de terrain, mais je ne peux pas. C'est pour ça que je dis aux joueurs d'oser, d'essayer, parce que moi j'aimerais être à leur place. Le Real est favori parce qu'il est le champion d'Espagne et d'Europe en titre, mais c'est une autre compétition, ça n'aura rien à voir avec le dernier Clasico de janvier. (…) On doit se donner à 100 %. Il faut changer de mentalité, et c'est une bonne opportunité pour réagir." Après l'élimination précoce en Ligue Europa face à Manchester United, le FC Barcelone fait du championnat et de la Coupe du Roi, des priorités pour cette fin de saison.

À quelle heure débute Real - Barcelone ?

Le coup d'envoi de la demi-finale aller de Coupe du Roi opposant le Real Madrid au FC Barcelone est prévu jeudi 2 mars à 21h00 au stade Santiago Bernabeu de Madrid (Espagne). José Luis Munuera Montero sera l'arbitre du Clasico.

Sur quelle chaîne suivre Real - Barcelone ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du Roi, la chaîne L'Equipe diffusera le rencontre entre le Real et Barcelone.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Coupe du Roi entre le Real et Barcelone sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez aller sur le site L'Equipe.

Quelles sont les compositions probables du Real Madrid et du FC Barcelone ?

Real : Courtois (G) - Carvajal - Militao - Rüdiger - Nacho - Camavinga - Valverde - Modric - Asensio - Benzema - Vinicius.

Barcelone : Ter Stegen (G) - Koundé - Araujo - Christensen - Balde - De Jong - Busquets - Roberto - Raphinha - F.Torres - Gavi.

Quels sont les pronostics de Real - Barcelone ?