"Troyes - Monaco : un autre match commence désormais, la rencontre en direct"

90ᵉ. Balle de match ! Alors que nous en sommes aux derniers instants de la partie, Stephanie Frappart siffle une faute contre les Troyens qui se retrouvent acculés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir tenir bon. Un but serait évidemment décisif à ce moment du match.

Ike Ugbo fait trembler les filets et remet les deux équipes à égalité grâce à une tête à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le match est relancé pour les Troyens.

85ᵉ. Après avoir fait appel à la VAR, Stephanie Frappart rend sa décision définitive : et il confirme ce but pour l'AS Monaco !

14:41 - Stephanie Frappart va-t-il annuler le but de l'AS Monaco ?

85ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Stephanie Frappart a un doute sur la dernière action et fait appel à la VAR.