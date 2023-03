"Reims - AC Ajaccio (26e journée) : un match au goût amer pour l'AC Ajaccio, ce qu'il faut retenir"

Une nette supériorité au niveau de la possession de balle (63% contre 37%), un total de tirs cadrés en sa faveur (2 tirs cadrés contre 0), et bien sûr l’avantage à la marque (1-0) : le Stade Reims a parfaitement mené cette rencontre (1-0). L' AC Ajaccio est désormais dans l’obligation de réagir lors de ses prochains matchs.

90ᵉ. Après avoir fait appel à la VAR, Jerome Brisard rend sa décision définitive : et il confirme ce but en faveur du Stade Reims !

16:55 - Arbitrage vidéo en cours

90ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Jerome Brisard a un doute sur la dernière action et va vérifier auprès des assistants vidéo.