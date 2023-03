"Rennes - OM : suivez le match de la 26e journée de Ligue 1 en direct"

SRFC - OM. On en est à la mi-temps au Roazhon Park de Rennes, pour ce choc de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l'Olympique Marseille, ce dimanche 5 mars 2023. Rennes et Marseille en sont à ce stade à un match nul, avec un score de 0-0. La deuxième mi-temps s'annonce cruciale !

En direct

21:31 - La mi-temps est sifflée au Roazhon Park C’est l’égalité parfaite entre les deux équipes en termes de possession de balle après ces 45 premières minutes. Le score : 0-0. 21:30 - Six mètres en faveur de l'Olympique Marseille 45ᵉ. Eric Wattellier, l'arbitre de la rencontre, siffle un 6 mètres alors que le panneau d'affichage affiche toujours 0-0. Le gardien relance. Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre 21:29 - Corner en faveur de l'Olympique Marseille 45ᵉ. Nouveau corner pour l'Olympique Marseille. Ce dernier va être tiré par par Alexis Sanchez côté gauche des buts adverses. 21:26 - L'Olympique Marseille concède un coup franc très dangereux ! 42ᵉ. Et si c'était une balle de match pour le Stade Rennais ! Eric Wattellier siffle un coup franc à quelques encablures du but adverse. L'occasion pour les Rennais de prendre un point d'avance à la 42e minute du match, alors que le score en est à 0-0 dans cette 1e mi-temps. 21:20 - Six mètres en faveur du Stade Rennais 35ᵉ. Le Stade Rennais se dégage par ce 6 mètres au cœur de cette 1e période. Nous en sommes à la 35e minute de cette partie. 21:20 - C'est à côté pour Jordan Veretout ! 35ᵉ. L'Olympique Marseille tente de trouver la faille mais la tentative de Jordan Veretout file à côte du but. 21:16 - Karl Toko Ekambi rate le cadre ! 32ᵉ. Situation intéressante pour Karl Toko Ekambi mais cela manque de précision et cette frappe ne parvient pas à trouver la faille. 21:13 - Bel arrêt du gardien du Stade Rennais 29ᵉ. L'Olympique Marseille se fait menaçant avec cette nouvelle frappe, mais le gardien adverse parvient à sortir la parade qu'il faut alors que nous atteignons la 29e minute de la partie. 21:13 - Arnaud Kalimuendo trouve le cadre ! 29ᵉ. C'était le moment de faire la différence ! Arnaud Kalimuendo parvient à viser les filets avec succès sur cette frappe, mais ça n'entre pas. 21:10 - Jérémy Doku est remplacé par Desire Doue chez les Rennais 26ᵉ. Desire Doue entre en remplacement de Jérémy Doku. 21:09 - Blessure de Jérémy Doku 25ᵉ. Le jeu est arrêté à Rennes. Jérémy Doku a été touché il y a quelques instants. 21:06 - Corner pour le Stade Rennais 21ᵉ. Le Stade Rennais se procure une occasion intéressante de passer devant dans cette rencontre en obtenant à l’instant son tout premier corner, tout à droite de la pelouse. 21:05 - Karl Toko Ekambi est signalé hors-jeu 13ᵉ. L'offensive des Rennais est stoppée net par l'arbitre. Karl Toko Ekambi est signalé hors-jeu. 21:04 - Cengiz Under est signalé hors-jeu 20ᵉ. Cengiz Under tombe dans le piège du hors-jeu. L'arbitre met fin à cette poussée de l'Olympique Marseille. 21:00 - Six mètres en faveur de l'Olympique Marseille 16ᵉ. L'Olympique Marseille se dégage par ce 6 mètres au cœur de cette 1e période. Nous disputons la 16e minute de cette rencontre. 21:00 - C'est à côté pour Amine Gouiri ! 16ᵉ. Amine Gouiri a l'occasion de donner l'avantage à son équipe, mais cette frappe file hors du cadre. 20:56 - Parade du gardien sur cette tentative du Stade Rennais ! 12ᵉ. La tentative du Stade Rennais échoue de peu alors que nous atteignons la 12e minute de la partie. 20:56 - Tir cadré pour l'Olympique Marseille 12ᵉ. Opportunité intéressante pour l'Olympique Marseille : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens. 20:56 - Le tir du Stade Rennais est stoppé ! 12ᵉ. La tentative du Stade Rennais échoue de peu alors que nous atteignons la 12e minute de la rencontre. 20:56 - Cengiz Under trouve le cadre ! 12ᵉ. Les Marseillais avaient l'occasion de prendre les devants ! Cengiz Under parvient à viser les filets avec succès sur cette frappe, mais ça ne passera pas la ligne de but. 20:53 - Six mètres pour le Stade Rennais 9ᵉ. Le Stade Rennais peut se dégager par ce 6 mètres dans cette 1e période. Nous jouons la 9e minute de cette rencontre. 20:53 - Cengiz Under manque le cadre ! 9ᵉ. Possibilité intéressante pour Cengiz Under mais ce n'est pas cadré et cette tentative ne parvient pas à trouver la faille. 20:45 - Corner pour l'Olympique Marseille Corner pour l'Olympique Marseille. Ce dernier va être tiré côté droite des buts adverses. 20:45 - Début du match Rennes - OM ! L’arbitre de la rencontre a sifflé le coup d'envoi de cette rencontre entre le Stade Rennais et l'Olympique Marseille au Roazhon Park. Suivez le match en direct.

Les stats du match