"Benfica - Bruges : le FC Bruges chavire, le résumé du match"

La supériorité du Benfica Lisbonne se retrouve dans les chiffres : au terme de ce 8e de finale, la possession de balle est légèrement à son avantage (54% contre 46% pour FC Bruges). Le Benfica Lisbonne s’est également créé le plus de situations sérieuses avec 10 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le FC Bruges et l’emporte donc assez logiquement (5-1) dans ce 8e de finale.

90ᵉ. Situation intéressante pour Ferran Jutgla : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut relancer les siens.

Le FC Bruges réduit le score dans ce duel contre le Benfica Lisbonne, grâce à un but inscrit par Bjorn Meijer à la 87e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Nous voilà à 5 à 1 au Stade de Luz.

Encore un but pour le Benfica Lisbonne ! David Neres fait trembler les filets à la 77e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! L'addition commence à devenir salée pour le FC Bruges. Le score est de 5-0 au Stade de Luz.

78ᵉ. Après avoir fait appel à la VAR, Halil Umut Meler fait part de sa décision définitive : et il confirme ce but en faveur du Benfica Lisbonne !

22:35 - Halil Umut Meler va-t-il annuler le but du Benfica Lisbonne ?

78ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Halil Umut Meler a un doute sur la dernière occasion du Benfica Lisbonne et consulte la vidéo.