"Chelsea - Dortmund : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match"

Chelsea - Dortmund. Après la défaite (0-1) à l'aller, Chelsea reçoit le Borussia Dortmund en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Découvrez toutes les informations sur cette affiche.

Fin de saison européenne pour Chelsea ? Battus à l'aller 1-0 en Allemagne, les Blues se retrouvent dos au mur ce mardi avant de recevoir le Borussia Dortmund. S'ils sont loin au championnat (10e place - NDR), les joueurs de Graham Potter ont l'occasion de sauver une saison compliquée avec un beau parcours en Ligue des Champions. Mais pour cette confrontation retour en huitièmes de finale de C1, l'entraîneur des Londoniens devra faire sans Cesar Azpilicueta, Edouard Mendy, Thiago Silva, Armando Broja et Christian Pulisic notamment. En conférence de presse, il est revenu sur le manque d'efficacité de ses joueurs à l'aller tout en espérant la qualification de ses joueurs : "Nous avons eu des matchs où nous aurions pu en marquer plus d'un et nous avons besoin de cette performance demain soir. Nous jouons contre une équipe de haut niveau, une équipe qui est bien placée avec les victoires qu'elle a remportées. Nous voulons nous assurer que c'est difficile pour Dortmund loin de chez lui en Ligue des champions et nous avons besoin de nos supporters pour cela. Ce sera une soirée spéciale à Stamford Bridge."

Du côté du Borussia Dortmund, Jude Bellingham et ses coéquipiers abordent cette confrontation avec un but d'avance et une sacrée confiance : en effet, le club allemands reste sur dix victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Pour ce déplacement à Londres, Edin Terzic sera privé de Youssoufa Moukoko, Abdoulaye Kamara, Donyell Malen et Julien Duranville. En conférence de presse, l'entraîneur allemand a mis en garde ses joueurs afin de ne pas avoir un excès de confiance : "Maintenant, nous obtenons des résultats. Les résultats nous donnent un peu de confiance, c'est sûr. Mais la confiance ne nous fera pas gagner le match de demain (mardi). Elle va peut-être nous aider à quelques moments, mais elle ne nous fera pas gagner le match."

À quelle heure débute Chelsea - Dortmund ?

Le coup d'envoi du huitième de finale retour de Ligue des Champions opposant Chelsea au Borussia Dortmund est prévu mardi 7 mars à 21h00 au stade Stamford Bridge de Londres (Angleterre). Danny Makkelie (Pays-Bas) sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne TV suivre Chelsea - Dortmund ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Champions, Canal+Foot et RMC Sport 1 diffuseront la rencontre entre Chelsea et le Borussia Dortmund.

Si vous souhaitez regarder la confrontation retour du huitième de finale de Ligue des Champions entre Chelsea et le Borussia Dortmund sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables de Chelsea et du Borussia Dortmund ?

Chelsea : Kepa (G) - Chalobah - Koulibaly - W.Fofana - R.James - Kovacic - Fernandez - Chilwell - Sterling - Havertz - J.Felix.

Dortmund : Meyer (G) - Wolf - Sule - Schlotterbeck - Guerreiro - Ozcan - Can - Bellingham - Brandt - Haller - Reus.

Quels sont les pronostics de Chelsea - Dortmund ?