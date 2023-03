"Chelsea - Dortmund : Sterling redonne espoir aux Blues, suivez le match - EN DIRECT"

En ouvrant le score, Raheem Sterling a mis fin à une disette de 15 matchs sans but : un but libérateur pour l'Anglais qui relance les Blues pour la qualification en quarts de finale de Ligue des Champions .

Le Borussia Dortmund a plutôt la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à la mi-temps, la possession de balle est certes à l’avantage du Borussia Dortmund (59% contre 41%), mais c’est le Chelsea FC qui a réussi le plus de tirs cadrés (4 contre 1) et qui a pris l’avantage à la marque (1-0).

Juste avant la mi-temps, Jude Bellingham trouve Raphaël Guerreiro au centre de la surface de réparation. Le Portugais contrôle mais Ben Chilwell sort de nulle part et dégage le ballon.

Ce but de Raheem Sterling permet aux Londoniens de mèner 1 à 0, à la 44e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Les compteurs sont bien débloqués au Stamford Bridge et le Borussia Dortmund est désormais sous pression !

Il n'avait qu'à pousser le ballon dans le but vide ! Kalidou Koulibaly a raté l'immanquable sur un coup franc des Blues ! Meyer anticipe mal la trajectoire du coup franc et voit Koulibaly seul mais le Sénégalais manque complètement son plat du pied.

Lancé en profondeur par Joao Felix, Raheem Sterling bute sur Meyer avant que le ballon ne revienne dans les pieds de Kai Havertz. L'Allemand enroule une frappe du pied gauche qui termine dans la lucarne droite mais le but est refusé pour un hors-jeu de Sterling.

Après une transversale de Reece James, Ben Chilwell centre en une touche avant que Niklas Sule puis Emre Can ne dégagent le ballon. Mateo Kovacic tente sa chance devant la surface mais sa reprise de volée s'envole dans les tribunes de Stamford Bridge.

Après une contre favorable, Havertz transmet le ballon à Reece James sur son côté droit. Le latéral anglais centre mais c'est repoussé par la défense de Dortmund. Le ballon revient dans les pieds d'haverez qui frappe directement mais la tentative de l'Allemand finit sa course sur le poteau gauche de Meyer qui était battu.

À la lutte dans les airs avec Kai Havertz, Emre Can tombe mal et reste au sol quelques instants avant de finalement se relever.

Alors que Chelsea avait bien démarré la rencontre, le Borussia Dortmund a remis le pied sur le ballon alors que le match devient de plus en plus haché.

Quel arrêt de Kepa ! Sur la tentative de Marco Reus, le gardien espagnol plonge à l'horizontale et détourne du gant droit la tentative de l'Allemand.

Alors qu'on arrive bientôt au quart d'heure de jeu, le bloc haut et le pressing incessant des Blues gênent considérablement le Borussia Dortmund.

21:19 - Havertz ne cadre pas

Quelle occasion pour Chelsea et Kai Havertz ! Après une combinaison en une touche entre Sterling, Felix et Havertz, le Portugais trouve l'Allemand sur le côté droit. À la lutte avec Emre Can, l'attaquant des Blues voit sa frappe du droit s'envoler.