"Bayern - PSG : heure, chaine, compos... Les infos du match"

Découvrez toutes les informations de ce huitième de finale retour entre le Bayern et le PSG qui se jouera ce mercredi 8 mars à 21h. Les Parisiens doivent absolument gagner pour se qualifier.

Le Bayern semble avoir fait le plus dur en s'imposant au Parc des Princes lors de ce huitième de finale de la Ligue des champions. Mais les Allemands ne sont pas encore tout à fait à l'abri car ils n'ont gagné que par un but d'écart. Depuis ce match aller, les Munichois ont soufflé le chaud et le froid en Championnat avec une défaite et deux victoires. "Nous sommes dans une position légèrement meilleure que la leur, mais la forme du jour décidera. Nous avons un bon esprit d'équipe. Quand nous mettons notre intensité et notre qualité sur le terrain, nous sommes l'une des meilleures équipes d'Europe et l'une des plus difficiles à battre", a déclaré Julian Nagelsmann.

De son côté le PSG peut encore y croire. S'ils ont perdu lors du match aller, les hommes de Christophe Galtier semblent être dans un meilleur état d'esprit et ont enchainé trois victoires après le revers face à Munich (0-1). Le retour du meilleur buteur de l'histoire du club, Kylian Mbappé, peut aussi donner du baume au coeur au club de la capitale qui semble revanchard. "Evidemment que ça, on n'aura pas le droit d'avoir ce genre de comportement face au Bayern", expliquait le coach du PSG après l'espoir donné à Lille et à Nantes en Championnat alors que les Parisiens menaient 2-0.

A quelle heure débute le match Bayern - PSG ?

Le match Bayern - PSG débutera à 21h. Il se déroulera à l'Allianz Arena de Munich, en Allemagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Bayern - PSG ?

RMC Sport 1 et Canal+ diffuseront la rencontre entre le Bayern et le PSG. L'expérimenté Italien Daniele Orsato sera l'arbitre de ce 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match Bayern - PSG ?

Deux diffusions streaming seront possibles pour ce choc Bayern - PSG. La plateforme digitale de RMC Sport ainsi que celle de Canal+, MyCanal, diffuseront également la rencontre mais un abonnement est nécessaire.

Quelles compositions probables pour Bayern - PSG ?

Pour ce match entre le Bayern et le PSG, les Bavarois devraient s'articuler en 3-4-2-1 avec Josip Stanisic au sein de la défense à trois. En effet, il remplacerait Benjamin Pavard qui a écopé d'un rouge lors du match aller et qui est donc suspendu. Voici le onze probable allemand : Sommer - Stanisic, Upamecano, De Ligt - Coman, Goretzka, Kimmich, Davies - Müller, Musiala - Choupo-Moting.

En face, Christophe Galtier pourrait prendre quelques risques avec des joueurs qui ne sont pas entièrement remis de petites blessures. C'est le cas de Marquinhos et Mukiele qui ont été touchés contre Nantes mais qui pourraient débuter même si le second est en balance avec Hakimi. Voici le onze probable des Parisiens : Donnarumma - Danilo, Ramos, Marquinhos - Mukiele, Vitinha, Verratti, Ruiz, Nuno Mendes - Messi, Mbappé.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Bayern - PSG ?

Pour ce Bayern - PSG, les sites de paris sportifs mettent les Bavarois favoris. Comme sur Betclic où les hommes de Julian Nagelsmann sont à 1,83, le nul à 4,45 alors que Paris est à 3,60. Sur Winamax les cotes sont similaires sauf la victoire parisienne qui est à 3,65.