"Bayern - PSG : le nouveau fiasco pour Paris, le résumé vidéo"

Comme l'année dernière, le PSG a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions après sa nouvelle défaite face au Bayern ce mercredi 8 mars. Le résumé et les réactions.

En direct

10:20 - "Cette politique bling bling est dépassée", Ginola L'ancien international français, David Ginola était très en colère hier après la défaite de son ancien club. L'ex-attaquant a affiché sa déception sans mâcher ses mots sur Canal +. "Je suis dégoûté. Il y a une problématique depuis des années. Il y a un véritable problème. Comment on peut mettre en place un projet pour remporter la C1 et avoir aussi peu de profondeur de banc ? Il faut être à la hauteur de ces ambitions. Au milieu de terrain, le PSG n'est pas à la hauteur. Vitinha n'est pas à la hauteur. Messi non plus. Il faut construire une équipe et pas additionner des talents. Le PSG est le plus important, on s'en fout des joueurs. Le Bayern a joué en équipe, avec un esprit club et en face on n'a pas encore cette culture du club. Cette fierté manque au PSG. Cette politique bling-bling est dépassée", a-t-il lâché, lassé.

10:15 - "Pour être un grand club il faut gagner la Ligue des Champions", Michel Denisot Michel Denisot célèbre visage de la télévision française notamment à Canal + a réagit à l'élimination précoce du PSG contre le Bayern Munich dans l'émission de Télématin, sur France Télévisions. L'ancien président du club (1991-1998) et actuel dirigeant de Châteauroux (depuis 2021) a estimé que pour "être un grand club, il faut gagner la Ligue des Champions", ce qui n'est encore le cas du Paris-Saint-Germain.

10:05 - PSG : le bilan de l'ère qatarie en Ligue des Champions C'est la onzième saison en Ligue des Champions pour le PSG version Qataris et le bilan n'est pas vraiment glorieux. L'élimination d'hier soir est la cinquième à ce stade de la compétition pour les Parisiens, la deuxième d'affilée. Entre 2012 et 2016, il se sont systématiquement arrêtés en quart de finale. En 2020, ils ont profité d'une compétition inédite avec la Covid-19 pour se hisser en finale. En 2021 enfin, leur parcours s'est arrêté face à Manchester City. 5 éliminations en 1/8 de finale : 2017, 2018, 2019, 2022, 2023

4 éliminations en 1/4 de finale : 2013, 2014, 2015, 2016

1 élimination en 1/2 finale : 2021

1 élimination en finale : 2020

09:55 - Le magnifique sauvetage de De Ligt en vidéo C'est sans aucun doute l'un des tournants de cette rencontre. A la 37e minute, le score était toujours vierge (0-0). Le gardien suisse Yann Sommer effectue une bourde mis sous pression par Hakimi. Mais Vitinha n'en profite pas. Le jeune milieu parisien effectue une frappe beaucoup trop molle qui laisse le temps à Matthijs de Ligt de s'interposer à la dernière seconde.

09:45 - Le PSG comme Arsenal C'est une statistique qui ne fait pas plaisir à voir mais elle est bien réelle. Le PSG est le seul club en Europe avec Arsenal à ne pas avoir remporté le trophée de la Ligue des Champions en ayant joué autant de matchs dans la compétition.

09:36 - Le PSG puni par des anciens Les anciens du PSG n'ont encore une fois pas eu de pitié vis-à-vis de leur ancien club. A l'aller Kingsley Coman a marqué le but de la victoire. Choupo-Moting s'est ensuite illustré à son tour en clouant les espoirs du PSG. Avant le second but des Bavarois, 5 des 6 derniers buts des Munichois avaient été inscrits par des ancien parisiens.

09:25 - Galtier justifie l'élimination sur un effectif "très affaibli" "Pour être franc avec vous, c'est une saison très chargée où les organismes sont très sollicités. Il est très rare de perdre trois centraux en très peu de temps (Marquinhos, Kimpembe, Mukiele). Je le répète c'est l'histoire d'une saison très particulière", a tristement commenté l'entraineur parisien Christophe Galtier en conférence de presse d'après match. "L'effectif était, sur la double confrontation, très affaibli", a-t-il conclu.

09:11 - Upamecano explique le plan sur Mbappé "Gestion de Mbappé ? On savait que moi et Matthijs (De Ligt) devions fermer les espaces, et bien coulisser. La communication était aussi importante entre moi, Matthijs et Stanisic. Le coach nous avait surtout demandé de bien coulisser, c'est ce qu'on a bien fait. On a fait notre boulot" a expliqué le défenseur de l'équipe de France, auteur d'une très belle prestation face à Paris.

08:55 - Le message de Danilo "Déçu, frustré et surtout mécontent d'une telle fin. Ce n'était pas à ce stade de la compétition que nous souhaitions voir notre parcours en Ligue des Champions prendre fin. On se doit de faire tellement mieux, a écrit le Portugais de 31 ans. Maintenant, la seule chose qu'on peut faire est de reconnaître que nous avons échoué dans la quête d'un de nos objectifs, et continuer à travailler pour parvenir à réaliser ce que ce club exige: gagner" a lancé le défenseur Danilo après la rencontre.

08:39 - Quelle durée d'absence pour Marquinhos ? Sorti sur blessure après 36 minutes de jeu, Marquinhos ne s'est pas présenté devant la presse à la fin du match. Avant la rencontre, le défenseur semblait touché aux côtes et c'est vraisemblablement pour cette raison qu'il a quitté ses partenaires avant la pause. Christophe Galtier n'a pas livré de détails sur la blessure du Brésilien.

08:20 - Paris n'a plus que le championnat à jouer Eliminé de la Ligue des champions après s'être fait sortir de la Coupe de France, le PSG n'est plus engagé qu'en Ligue 1. Les Parisiens caracolent en tête du championnat (8 pts d'avance sur Marseille) et semblent bien partis pour remporter une nouvelle fois la compétition. Paris sera de retour sur le terrain dès ce samedi, à 21 heures, sur la pelouse de Brest.

08:12 - 5e élimination en 1/8e de finale pour Paris sur les 7 dernières participations Paris a donc une nouvelle fois échoué en 1/8e de finale de Ligue des champions. Il s'agit de sa 5e élimination à ce stade de la compétition sur 11 participations depuis l'arrivée de QSI. Cependant, toutes ont été enregistrées lors des 7 dernières années. Lors des 4 premières saisons, le PSG s'était à chaque fois hissé en 1/4 de finale, puis en finale en 2020 et en demi-finale en 2021.

08:04 - Les notes du Bayern dans L'Equipe De son côté, le Bayern Munich a hérité d'une notation homogène. La quasi-intégralité de l'équipe a été créditée d'un 6, Upamecano et Goretzka sortant du lot tout au long de la rencontre. Le détail des notes : Sommer : 6

Stanisic : 6

Upamecano : 8

De Ligt : 6

Goretzka : 8

Kimmich : 6

Coman : 6

Müller : 6

Musiala : 6

Davies : 6

Choupo-Moting : 7 Le coach Julian Nagelsmann hérite lui d'un 7 après sa "première grosse performance en Bavière" selon le quotidien, un an après l'élimination du club en 1/4 de finale contre Villareal.

08:00 - Les notes du PSG dans L'Equipe Après la rencontre, L'Equipe a délivré ses notes sur les joueurs du PSG. Le quotidien sportif a cinglé la prestation de Marco Verrati, coupable sur les deux buts du Bayern, n'épargnant pas non plus les ternes prestations de Messi et Mbappé. Seul Nuno Mendes tire son épingle du jeu aux yeux du journal. Les notes : Donnaruma : 6

Mendes : 7

Marquinhos : non-noté

Ramos : 6

Pereira : 6

Hakimi : 4

Verratti : 2

Ruiz : 5

Vitiniha : 4

Mbappé : 3

Messi : 3 Entré en jeu après avoir remplacé Mukiele à la mi-temps (qui avait lui-même remplacé Marquinhos), Bitshiabu a été crédité d'un 6. L'entraîneur, Christophe Galtier, hérite pour sa part d'un faible 3, notamment pour ses choix de faire jouer Marquinhos et Mukiele, encore blessés.

07:51 - Au Bayern, la causerie de la mi-temps a changé la donne Si Paris s'est incliné à Munich, le PSG a poussé tout au long de la première mi-temps sur le but du Bayern. 45 premières minutes durant lesquelles "on a eu notre temps faible", a reconnu Kingsley Coman après le match. L'attaquant bavarois a expliqué qu'"à la pause, on s'est parlé. On s'est dit qu'on était chez nous, et qu'on allait redescendre et être plus compact pour ensuite essayer de les contrer." Les ajustements tactiques ont finalement payé pour les Allemands, qui ont "essay[é] de couper sa relation avec Messi. C'était le plus important." "Quand on sait qu'on a gagné 1-0 au match aller et qu'on inscrit ce premier but, ça nous redonne confiance. On sait qu'on a une marge d'erreur, qu'on peut remettre plus de tempo, presser. Je pense que c'est ce qui fait notre réussite. Ensuite, eux doivent se découvrir pour aller chercher deux buts", a ajouté l'ancien parisien.

07:44 - "Notre maximum, c'est ça" commente Mbappé A l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé s'est présenté devant la presse. L'attaquant parisien a estimé qu'il n'a "pas [manqué] grand chose" au PSG pour inverser la situation, soulignant la "grande équipe" et le "grand effectif" du Bayern, "bâti pour gagner la Ligue des champions" à ses yeux. Quant à son club, le capitaine a simplement commenté : "Je l'ai dit en début de saison lors de la première conférence de presse de C1 qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça... C'est la vérité. On va se remettre en question et revenir à notre quotidien qui est le championnat."

07:39 - Le résumé vidéo du match Paris a donc quitté la Ligue des champions mercredi soir, éliminé par le Bayern Munich après une nouvelle défaite face au club bavarois. Malgré quelques occasions de but dont une qui semblait toute faite pour Vitinha, les Parisiens ne sont pas parvenus à refaire leur retard (défaite 0-1 à l'aller) et ont même cédé à deux reprises face à Choupo-Moting et Gnabry. L'addition aurait même pu être plus lourde pour le PSG. Le résumé de la rencontre en vidéo.

08/03/23 - 23:15 - Le résumé du match Le PSG quitte la Ligue des champions par la petite porte après une défaite sèche sur la pelouse du Bayern. En première période, Paris a d'abord pris le match par le bon bout avec la fusée Mbappé lancée en profondeur. Le buteur parisien ne parvient pas à tromper Sommer après s'être excentré (3e). Progressivement le Bayern a essayé de prendre la possession du ballon mais le club de la capitale a entamé un pressing parfois payant. Le prodige allemand Jamal Musiala a aussi pu se créer une occasion et a mis en danger Gianluigi Donnarumma. Sur une frappe rapide, le portier italien est obligé de se coucher vite au sol et de repousser la tentative du meneur de jeu bavarois (31e). Peu de temps après cette occasion bavaroise, Paris va se créer la plus grosse occasion de ce premier acte. Vitinha hérite d'un ballon à l'entrée de la surface après une énorme erreur de Sommer. Le milieu portugais pousse le ballon vers les cages vides mais Matthijs De Ligt fait un sauvetage incroyable sur sa ligne (38e). Ce sera la dernière occasion de ce premier acte marqué également par la blessure de Marquinhos, remplacé par Mukiele qui sera lui-même remplacé à la mi-temps par le jeune El Chadaille Bisthiabu après une blessure. Dès le début de la seconde période, Paris a été mis à mal. Choupo Moting croit même punir son ancien club mais l'arbitre assistant signale une position de hors-jeu et annule le but du Camerounais (52e). Mais l'ancien Parisien ne va pas attendre très longtemps avant de débloquer la rencontre (61e). Marco Verratti fait une grossière erreur de relance et plonge les siens dans une difficulté énorme. Derrière le PSG n'est pas parvenu à réagir et a semblé complètement perdu sur la pelouse. Et à force de se découvrir, Paris va se faire punir juste avant le temps additionnel sur un contre rondement mené par Joao Cancelo qui décale Serge Gnabry. L'Allemand trompe Donnarumma et scelle le sort de la double confrontation (89e). Paris ne joue donc plus que la Ligue 1 en cette fin de saison après avoir été éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des champions.

08/03/23 - 23:05 - Le but de Gnabry en vidéo Découvrez le but de Serge Gnabry qui a scellé le sort de la double confrontation en toute fin de ce Bayern - PSG sur un contre mené par Joao Cancelo.

08/03/23 - 23:00 - Le constat sans appel de Danilo Danilo a répondu aux questions de Canal+ après la défaite parisienne dans ce Bayern - PSG et a livré un constat sans appel pour le club de la capitale : "Le Bayern était plus fort. C'est difficile. On a fait des erreurs comme ça et c'est dur de sortir comme ça. On n'a pas gagné beaucoup de duels. On doit être tous ensemble pour progresser."

08/03/23 - 22:57 - Le but de Choupo-Moting en vidéo Découvrez ou redécouvrez le but de l'ancien Parisien Eric-Maxim Choupo-Moting qui a profité d'une grossière erreur de Marco Verratti.

08/03/23 - 22:53 - Le Bayern Munich l'emporte au Allianz Arena (2-0) Le Paris Saint-Germain a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a cruellement manqué d’efficacité : après ce 8e de finale, la possession de balle est certes en faveur du Paris Saint-Germain (47%-53%), mais c’est le Bayern Munich qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (6 contre 4) et qui termine la partie avec l’avantage au score (2-0).

08/03/23 - 22:49 - Bel arrêt de Donnarumma Gianluigi Donnarumma évite la débâcle grâce à un arrêt du pied.

08/03/23 - 22:48 - Le contre express Le break est fait dans ce Bayern - PSG sur un contre ultra rapide mené par Cancelo qui décale Gnabry qui ne se trompe pas devant Donnarumma.