"Bayern - PSG : suivez le match - EN DIRECT"

20:12 - "Il faut jouer", assure Galtier

Christophe Galtier a donné son point de vue sur ce Bayern - PSG et a livré ses ingrédients pour remonter le retard pris au retard : "Il faut jouer. Jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait à l'aller. On a autre plan de jeu. La présence de Kylian donne plus de profondeur et de percussion. On veut être plus haut et mettre plus de pression. Et si possible récupérer le ballon plus tôt dans le camp munichois. Est-ce que j'ai préparé ce match plus que d'habitude ? Non. Est-ce que j'ai envie d'y être rapidement ? Oui, c'est un privilège d'être présent sur ces matchs-là. C'est un rendez-vous important."