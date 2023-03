Avant Bayern - PSG, l'historique des confrontations

Défaits 1 à 0 au Parc des Princes par les Bavarois mardi 14 février, les Parisiens et les Munichois s'apprêtent à jouer le match retour. Une quatorzième confrontation dans l'histoire des deux clubs.

Alors que le PSG dispute le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions mercredi 8 mars 2023 à Munich, les deux clubs ont offert aux spectateurs des matchs d'anthologies et parfois décevants. Souvent mis en difficulté par le club de la capitale française au début des années 2000, le Bayern Munich a ensuite inversé la tendance entre 2015 et aujourd'hui.

Avec 7 victoires à 6, les Munichois ont l'avantage de mener au score. En cinq rencontres en Allemagne, le PSG n'a réussi à s'imposer qu'à deux reprises. La plus lourde défaite essuyée par les Parisiens remonte au 22 octobre 1997. A l'époque, ils avaient perdu 5-1. Un score qu'en aucun cas les hommes de Christophe Galtier souhaitent encaisser le 8 mars.

PSG - Bayern, 14 septembre 1994

C'est le premier acte entre les deux clubs en Ligue des Champions, le début d'un riche historique qui a tourné à l'avantage du PSG, vainqueur 2 à 0. Le Bayern Munich a peiné durant cette période en Championnat et a été privé du ballon d'or 1993 Jean-Pierre Papin blessé. Le ballon d'or 1995 lui, a répondu présent avec le PSG en trompant Oliver Kahn à la 41e minute de jeu. Daniel Bravo a participé à la victoire au PSG en reprenant instantanément en deuxième période du pied gauche une balle dégagée sur un corner par la défense allemande.

Bayern - PSG, 23 novembre 1994, 0-1

Qualifié, le PSG a décidé ce jour-là de jouer la première place. Le match est serré. Les deux gardiens Oliver Kahn et Bernard Lama ont été très bons dans les cages. Les Parisiens s'en sont remis à leur attaquant star, "Mister Weah" qui, comme à l'aller, a marqué un but. Il a trouvé la lucarne à la 80e minute, largement suffisant pour les Parisiens qui ont terminé 1er du groupe après ce succès au Stade Olympique de Munich.

Bayern - PSG, 22 octobre 1997, 5-1

Le PSG est arrivé à Munich troublé par les révélations concernant Vincent Guérin qui a été contrôlé positif à la nandrolone (stéroïde anabolisant) juste avant la rencontre. Le moral à sec, ses coéquipiers n'ont pas non plus été aidé par les erreurs du gardien Christophe Revault qui ont condamné les espoirs parisiens. Le gardien esseulé, a vécu une soirée catastrophe à l'image des français piteusement battus 5-1.

PSG - Bayern, 5 novembre 1997, 3-1

Battre un grand d'Europe tel que le Bayern Munich 3-1 s'est révélé être une très belle performance. Car en novembre 1997, c'est un Bayern Munich invaincu depuis 17 matchs qui s'est présenté au Parc des Princes. Pour rester en lice dans la compétition, le PSG avait l'obligation de gagner et le club s'en est magnifiquement bien sorti notamment grâce au capitaine emblématique de la capitale, Rai, qui a su galvaniser ses partenaires.

PSG - Bayern, 26 septembre 2000, 1-0

Le Bayern Munich a presque toujours eu dans ses cages des légendes et à l'époque c'était déjà le cas avec Oliver Kahn. Côté PSG, il y avait Nicolas Anelka qui avait déjà trouvé face à cet adversaire le chemin des filets. Si l'attaquant français n'est pas parvenu à réitérer sa performance, c'est son coéquipier Laurent Leroy d'une superbe frappe qui est venu tromper le capitaine allemand furieux à la fin de la rencontre perdue par les Bavarois 1 à 0.

Bayern - PSG, 18 octobre 2000

Le Bayern Munich a voulu remettre les choses au clair en marquant dès la 3e minute un but. Paulo Sergio a aggravé le score à la fin du match pour permettre aux siens de l'emporter 2 à 0. A l'issu de la phase de poules, les deux clubs se sont finalement qualifiés terminant devant le Rosenborg BK et le Helsingborgs IF.

PSG - Bayern, 27 septembre 2017, 3-0

La MCN, la NCM ou la MNC, le trio offensif du PSG avait fier allure avec les arrivées récentes de Neymar, star brésilienne en provenance du FC Barcelone et de l'ovni Mbappé à l'été 2017. Le Parc des Princes était presque une forteresse inexpugnable et une fois encore, en phase de poules aller de la Ligue des Champions, les Parisiens l'ont démontré en pulvérisant le Bayern Munich 3-0. Les Parisiens ont ce soir-là été vaillants, efficaces et chirurgicaux.

Bayern - PSG, 5 décembre 2017, 3-1

Les Bavarois, défaits très largement 3-0 à l'aller avaient à cœur de défaire le PSG à domicile même si la rencontre en soit n'avait plus aucun intérêt sportif. Les Parisiens étaient assurés de terminer en tête du groupe B grâce à la différence de buts. Ils étaient à 15 points, le Bayern à 12 et les autres adversaires à 3 et 0 point. Avec un succès 3-1 sur le PSG le 5 décembre 2017, les Allemands ont eu ce sentiment de revanche et d'un devoir accompli.

Bayern - PSG, 21 juillet 2018, 3-1

C'est la seule rencontre qui s'est disputée entre les deux clubs sans réel enjeu. Lors de ce match de pré-saison pour le tournoi de l'International Champions Cup, le PSG s'est incliné en terrain neutre (Autriche) 3-1. Le Bayern Munich a procédé au cours de la partie à 9 changements tandis que le PSG en a effectué 6. Les deux équipes ont de plus aligné une équipe dites bis, preuve de l'importance accordée à cette compétition.

PSG - Bayern, 23 août 2020, 0-1

Le contexte était très spécial. La phase finale de la Ligue des Champions, en raison du Covid-19 s'est déroulé au Portugal. Les matchs se sont disputés sans double confrontation. Pour la première fois depuis l'ère Qataris, les Parisiens se sont retrouvés en finale contre le Bayern Munich. Ils étaient tout proche du graal. Le PSG a eu les occasions et Manuel Neuer a été grandiose. Au fur et à mesure, le Bayern Munich a pris les choses en main prenant l'avantage grâce à un ancien du club, Kingsley Coman. Le Français a permis ce jour-là au club allemand de gagner une 6e Ligue des Champions.

Bayern - PSG, 7 avril 2021, 2-3

Gros coup réalisé par l'équipe de Mauricio Pochettino qui est passée par tous ses états ce soir du 7 avril 2021. C'est un remake de la finale de la Ligue des Champions de l'année précédente qui avait vu le Bayern Munich soulevé sa 6e coupe "aux grandes oreilles". Avec des intentions bien différentes de 2020, les Parisiens ont très rapidement pris les devant au score avec 2 buts dans les trente premières minutes. Le Bayern Munich n'a pas lâché l'affaire et est revenu au score après le deuxième but bavarois inscrit par Muller. Mais comme souvent en Europe, le PSG s'en est remis à Mbappé qui a répondu par un doublé à la 68e minute. Le PSG s'est imposé 3-2 malgré les 31 tentatives du Bayern Munich.

PSG - Bayern, 13 avril 2021, 0-1

Le PSG a perdu et le PSG s'est qualifié grâce aux trois buts inscrits à l'extérieur au match aller. Au match retour joué au Parc des Princes, les Parisiens ont été dominateurs mais ils n'ont pas eu la réussite escomptée. Neymar a par exemple touché par deux fois les montants. Le Bayern Munich, par le biais de Eric Maxim Choupo-Moting a réussi à marquer. Insuffisants toutefois pour se défaire des griffes du PSG qui n'a cette fois-ci pas tremblé.

PSG - Bayern, 14 février 2023, 0-1

C'était il y a quelques jours. Et tout le monde se souvient de cette opportunité manquée. Le Bayern n'a pas du tout été conquérant. Les Parisiens ont même été entreprenants en fin de rencontre. Trop tard cependant , ils n'ont pas eu assez "de profondeur, on a reculé. On avait du mal à tenir le ballon, on était acculés ", a avoué en conférence de presse Christophe Galtier. Les Munichois ont tout simplement fait le nécessaire en venant gagner sur la pelouse du Parc des Princes par l'intermédiaire de Kingsley Coman, qui s'est une nouvelle fois mué en libérateur (après 2020). L'entrée de Mbappé à la 57e minute, encore fragile en raison de sa blessure, n'a rien changé à la physionomie du match.