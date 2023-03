"Auxerre - Rennes : pas de vainqueur dans le match de la 27e journée, revivez les moments clés du match"

18:46 - L'arbitre siffle un coup franc contre le Stade Rennais

90ᵉ. L'AJ Auxerre gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de marquer un but dans cette 2e mi-temps. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous en somme à la 90e minute de cette rencontre et que le score est toujours de parité.