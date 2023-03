"Angers - Toulouse : une bonne option pour le Toulouse FC"

L'Angers SCO n’y est pas pour le moment : à la mi-temps, la possession de balle est nettement en faveur du Toulouse FC (57% contre 43% pour l'Angers SCO), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre aucun tir cadré pour l'Angers SCO et qui mène donc logiquement dans ce match (0-1).

15:43 - Nouveau coup franc pour le Toulouse FC

44ᵉ. Le Toulouse FC obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et d'inscrire un but de plus dans cette 1e période. Nous arrivons à la 44e minute de jeu au Stade Raymond Kopa.