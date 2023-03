"Nantes - Nice : suivez le match en direct"

18:30 - Dans ce Sheriff - Nice, les Aiglons jouent "pour toute la France"

Dernier représentant de l'Hexagone en coupe d'Europe, le Gym est attendu au tournant pour ce Sheriff - Nice. En conférence de presse, Didier Digard s'est montré excité avant ce rendez-vous européen : "C'est très important pour l'équipe, le club, et je dirais même pour la France. Si on veut bénéficier de plus de places européennes dans le futur, on sait qu'on joue pour toute la France, face à une équipe qui va vite. Elle est puissante, costaude dans les duels, avec beaucoup de talents offensifs. Ils nous ont montré que même à l'extérieur, ils étaient performants car ils se sont imposés sur le terrain du Partizan Belgrade au tour précédent (3-1)."