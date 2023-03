"Monaco - Reims : le Stade Reims gagne , les moments clés du match"

18:56 - C'est terminé entre l'AS Monaco et le Stade Reims (0-1)

Les voyants terminent dans le vert pour le Stade Reims : après ce duel, la possession de balle s’affiche nettement en sa faveur (53% contre 47% pour l'AS Monaco). Les Rémois se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour AS Monaco, et remportent donc logiquement ce match (0-1).