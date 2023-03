"Real - Liverpool : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match"

Real - Liverpool. Après la large victoire à l'aller (5-2), le Real Madrid reçoit Liverpool en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Découvrez toutes les informations sur ce choc.

Un choc qui n'a pas tenu ses promesses ! Après la déroute à l'aller en Angleterre (5-2 après avoir mené 2-0), Liverpool se déplace à Madrid pour affronter les Merengue et créer l'exploit en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti sera privé de David Alaba (blessure musculaire). En conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid a confirmé le retour de Karim Benzema tout en mettant en garde ses joueurs contre un éventuel relâchement après la confrontation aller : "C'est assez clair, assez simple. On doit essayer de jouer du mieux possible, de mettre en place le match de la même manière qu'à l'aller. On doit essayer de gagner le match. [...] On ne va pas préparer ce match en prenant en compte notre avantage. Ce sera un match assez ouvert, je pense, parce que Liverpool essaiera de faire basculer la dynamique, et nous, on va jouer notre football, un football offensif. "

Du côté des Reds, le calcul est simple : ils doivent l'emporter par trois buts d'écart pour forcer les prolongations ou plus pour la qualification directe. Une tâche qui s'avère compliquée pour Ibrahima Konaté et ses partenaires mais pas impossible après l'éclatante victoire en championnat contre Manchester United (7-0). Pour ce match retour, Jurgen Klopp devra faire sans Thiago, Luis Diaz et Joe Gomez. Des absences qui rendent la qualification difficile alors que l'entraîneur de Liverpool veut croire à l'exploit : "Après Anfield, j'ai dit que Madrid allait se qualifier... je pense maintenant qu'il faut jouer. Même s'il n'y a que 1% de chance, j'aimerais essayer. Nous sommes ici pour affronter un adversaire très compliqué et on va essayer de gagner. Ce sera improbable et à la fois possible. Si nous sommes capables de se surprendre, négativement sur certains soirs, on devrait aussi être capable de le faire positivement. On n'est pas là pour dire "attention Madrid, on arrive", mais on va essayer de gagner le match.​​​​​​​"

À quelle heure débute Real - Liverpool ?

Le coup d'envoi du huitième de finale retour de Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool est prévu mercredi 15 juillet à 18h00 au Santiago Bernabeu de Madrid (Espagne). L'Allemand Felix Zwayer sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne suivre Real - Liverpool ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue des Champions, Canal+ et RMC Sport 1 diffuseront le choc retour entre le Real Madrid et Liverpool.

Si vous souhaitez regarder le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables du Real Madrid et de Liverpool ?

Real Madrid : Courtois (G) - Carvajal - Militao - Rudiger - Nacho - Modric - Tchouameni - Kroos - Valverde - Benzema - Vinicius Jr.

Liverpool : Alisson (G) - Alexander-Arnold - Konate - Van Dijk - Robertson - Fabinho - Eliott - Salah - Jota - Nunez - Gakpo.

Quels sont les pronostics de Real - Liverpool ?