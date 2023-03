"Naples - Francfort : l'Eintracht Francfort frôle l'humiliation, le match en direct"

62ᵉ. C'est sifflé ! Anthony Taylor siffle un penalty au bénéfice du SSC Naples. C'est Djibril Sow qui est mis à la faute et provoque la punition de son équipe.

61ᵉ. Situation intéressante pour Khvicha Kvaratskhelia : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens.

Victor Osimhen inscrit un deuxième but pour le SSC Naples, qui accentue son avance à la 53e minute dans cette 2e mi-temps, au Stade Diego Armando Maradona. Les Francfortois vont devoir se réveiller immédiatement s'ils veulent revenir au score !

22:04 - Coup franc dangereux pour le SSC Naples !

46ᵉ. Balle de break pour le SSC Naples ! Anthony Taylor siffle un coup franc à quelques encablures du but adverse. L'occasion pour les Napolitains de marquer un but de plus, alors que le score en est à 1-0 dans cette 2e période.