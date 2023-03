Capitaine de l'équipe de France : Didier Deschamps donne deux noms

Après le départ à la retraite de Hugo Lloris et Raphael Varane, qui sera le prochain capitaine des Bleus ? Didier Deschamps a livré quelques indices avant l'annonce des Bleus qui affronteront les Pays-Bas et l'Irlande les 24 et 27 mars.

Champion du monde en 2018, vice champion du monde en 2022, Hugo Lloris a décidé de raccrocher avec les Bleus et de laisser la nouvelle génération prendre le pouvoir, laissant son brassard de capitaine qu'il portait depuis 2011 avec 121 matchs au compteur, un record. Si Raphael Varane, vice capitaine, pouvait légitimement prendre sa succession, le défenseur de Manchester United a également annoncé sa retraite internationale. La place de capitaine des Bleus reste donc à prendre et Didier Deschamps pourrait donner quelques indices ce jeudi, alors qu'il doit annoncer la liste des joueurs sélectionnés pour affronter les Pays-Bas (le 24 mars) et l'Irlande (le 27 mars) en éliminatoires de l'Euro 2024.

Lors de son interview accordée au Figaro le 11 mars, l'actuel sélectionneur a expliqué que plusieurs joueurs pouvaient prétendre au brassard comme Kylian Mbappé, vice capitaine du PSG et Antoine Griezmann, mais que la concertation se fera avec eux.

"Je sais qui peut l'être et ne peut pas l'être (il sourit). J'aurais des discussions avec certains d'entre eux. Je vous devance car vous allez me poser la question : est-ce que Kylian (Mbappé) peut l'être ? Oui bien évidemment. Antoine Griezmann peut l'être également par rapport à son vécu. La décision sera prise pendant le stage de mars. Je veux avoir le ressenti des joueurs concernés."

L'avis d'Hugo Lloris sur la futur capitaine des Bleus

Hugo Lloris a également donné son avis il y a quelques semaines dans les colonnes de L'Equipe et estime que Kylian Mbappé est un vrai prétendant à ce brassard. "Il a montré un fort leadership pendant cette Coupe du monde et encore plus durant la finale. Il y a une sorte de passage de témoin entre des joueurs qui sont dans la dernière phase de leur carrière et une nouvelle génération à la tête de laquelle se trouve Kylian."

Dans un sondage publié par L'Equipe en janvier 2023 après la Coupe du monde, 36% des sondés souhaitaient voir Kylian Mbappé comme prochain capitaine, devant Antoine Griezmann 30%, Raphaël Varane 28% alors que 6% espère voir un autre joueur porter le brassard. Si Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont considérés comme les grands favoris, n'oublions pas non plus un Olivier Giroud qui souhaite jouer jusqu'à l'Euro 2024 et qui est devenu le meilleur buteur des Bleus durant le Mondial de 2022.

La liste des capitaines de l'équipe de France