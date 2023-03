Coupe du Monde 2026 : le nouveau format dévoilé, les détails

La Coupe du monde de football aura lors de la prochaine édition en 2026 un autre visage. Selon le New York Times, le format des poules à quatre équipes sera maintenu.

Sommaire Lieu

Dates

Une réunion a été organisée avec le président de la FIFA, Gianni Infantino et les présidents des six confédérations (UEFA, Conmebol, Concacaf, CAF, AFC, OFC). L'objet de la réunion exceptionnelle est la Coupe du monde 2026 qui s'élargira à 48 équipes. C'est une première dans l'histoire de la compétition. Cette mesure qui prendra donc effet en 2026, bouleversera sans aucun doute le monde du football.

Auparavant à 32 équipes, cette modification apporte d'ores et déjà des changements hors norme. Tout d'abord, la durée de la compétition ne sera pas la même que les précédentes. Selon le New York Times, les nations devraient se départager sur environ 56 jours contre 31 au Qatar en 2022. Si cela venait à se confirmer, il s'agira de la plus longue Coupe du monde de l'histoire. Cela risque de chambouler l'ensemble des Championnats, la préparation des joueurs et des entraineurs qui devront prendre en compte ces nouveaux éléments.

Selon le quotidien américain toujours, le format des groupes devrait être conservé et décomposé en 12 poules. La FIFA à l'époque avait envisagé que les nations soient dispatchées dans des poules de 3. Au total, il y aura 104 matchs. A titre de comparaison, il y a eu dans la dernière Coupe du monde près de 64 matchs. Les deux premiers de chaque groupes se qualifieraient pour les phases finales ainsi que les 8 meilleurs 3e d'après David Ornstein, un correspondant de football à The Athletic.

La Coupe du monde de football 2026 se déroulera dans trois pays : les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. C'est la deuxième fois que les Etats-Unis accueillent sur son sol cette compétition (1994) et la troisième pour le Mexique (1970 et 1986). En revanche, c'est une première pour le Canada.

En raison du nouveau format de la Coupe du monde, tout le calendrier n'a pas été dévoilé. La date de la finale est cependant connue. Elle se jouera le dimanche 19 juillet 2026 d'après David Ornstein.