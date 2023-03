Trois mois après la Coupe du monde de football, Didier Deschamps est revenu dans un entretien au Figaro le 10 mars sur plusieurs épisodes qui ont alimenté la compétition dont le départ précipité de Karim Benzema.



"Tout ce qui a pu être rapporté après la Coupe du Monde est faux ! C'est un mensonge inimaginable. On a fait les choses comme on devait le faire et Karim le sait très bien. Quand je l'ai vu, il était dégoûté. Il m'a dit que c'était fichu. J'ai dit à Karim qu'il n'y avait pas d'urgence pour son retour chez lui. Quand je me lève le lendemain, on m'annonce qu'il est parti. Je lui ai envoyé un SMS et il m'a répondu à son atterrissage. C'est la vérité, il n'y en a qu'une et c'est celle-là".