"Lyon - Nantes : des buts mais deux équipes à égalité, le résumé"

Aucune formation n’a finalement réussi à prendre l’avantage au score (1-1). Toutefois, c’est l'Olympique Lyonnais qui en termine avec l’avantage des chiffres, concernant la possession de balle (68%-32%) et en termes de total de frappes cadrées (5-4). Cette supériorité ne s’est néanmoins pas concrétisée au tableau d’affichage lors de ce duel.

90ᵉ. Benoit Millot siffle un hors-jeu contre l'Olympique Lyonnais, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 1 hors-jeu pour l'Olympique Lyonnais et on en compte 4 pour le FC Nantes.

22:36 - Nouveau coup franc pour l'Olympique Lyonnais

80ᵉ. L'Olympique Lyonnais gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et d'inscrire un point dans cette 2e période. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous sommes dans les dernières minutes de cette rencontre et que le score est toujours de parité.