"Lyon - Nantes : un retour qui change tout"

22:36 - Nouveau coup franc pour l'Olympique Lyonnais

80ᵉ. L'Olympique Lyonnais gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et d'inscrire un point dans cette 2e période. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous sommes dans les dernières minutes de cette rencontre et que le score est toujours de parité.