Le quintuplé de Erling Haaland en vidéo

Face à Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des champions mardi 14 mars, Erling Haaland a inscrit un quintuplé historique.

Pour la troisième fois de l'histoire, un joueur a inscrit un quintuplé en Ligue des champions. Après 2014 et le Brésilien Luiz Adriano qui avait eu besoin de 54 minutes pour atteindre cette barre avec le Shakhtar Donetsk contre Bate Borisov (7-0), et Lionel Messi qui avait eu besoin de 84 minutes en 2012 avec le Barça face au Bayer Leverkusen (7-1), Erling Haaland est entré dans l'histoire mardi 14 mars face à Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des champions en inscrivant 5 buts en 35 minutes.

"C'est un sentiment fantastique. Cinq buts dans un match de Ligue des champions, c'est irréel" a expliqué le Cyborg après la rencontre. Je ne réalise pas trop car on est juste après le match mais c'est complètement fou." Son but préféré ? "Je suis flou dans ma tête. Je me souviens avoir tiré mais pas réfléchi. J'étais tellement fatigué après mes célébrations. (...) Ma super force est de marquer des buts. Dois-je être honnête? Sur la plupart, je n'ai même pas réfléchi, j'ai juste fait, j'essayais juste de mettre la balle au fond des filets. Cela passe beaucoup par de la vivacité d'esprit et d'avoir le bon geste. Une petite partie est aussi liée à la qualité, mais pour beaucoup, c'est dans la tête. (Sur son remplacement à la 63e) J'ai dit à Pep (Guardiola, NDLR) en sortant que j'aurais voulu inscrire un double triplé (un en première période et un en seconde), mais bon, que voulez-vous ?"