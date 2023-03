Reims - OM : le doublé de Sanchez, suivez le match en direct

Reims - OM. Mené après un but de Balogun, Marseille a parfaitement réagi grâce à Alexis Sanchez, auteur d'un doublé. Suivez avec nous le match entre le Stade Reims et l'OM, en direct commenté.

21:53 - Diouf intervient Côté gauche, à la sortie d'une touche, Malinkovskyi réussit à glisser le ballon dans la course de Nuno Tavares. Le piston marseillais résiste à Matusiwa et centre fort devant le but où Diouf capte en deux temps.

21:52 - Balogun devancé Sur un centre rentrant venu de la gauche, Munetsi est à la retombée au second poteau. Il cherche à remettre de la tête au centre vers Munetsi mais un défenseur met en corner. Dommage pour Reims qu'il n'ait pas vu Ito, seul, en retrait.

21:51 - Reims se dégage Le corner enroulé par Veretout passe juste au-dessus de la tête de Guendouzi. Reims peut se donner de l'air.

21:50 - Diouf proche du KO Diouf veut jouer au plus malin mais son crochet dans la surface est touché par Malinkovskyi venu au pressing. Le gardien concède un corner.

21:49 - Keita en couverture Marseille insiste avec ses longs ballons en profondeur. Celui de Rongier pour Malinkovskyi est bon mais Keita a bien apprécié la trajectoire et résiste physiquement à son vis-à-vis.

21:46 - Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Francois Letexier, au Stade Auguste Delaune. Le score est de 1-2.

21:30 - L'OM en tête à la pause (1-2) Au terme d'une première période intense et rythmée, l'Olympique de Marseille regagne les vestiaires avec l'avantage. Mis sous pression par l'allant rémois et rapidement mené après un but de Balogun, les Marseillais ne s'est pas laissé le temps de douter, égalisant par l'intermédiaire d'Alexis Sanchez, auteur d'un maître coup franc avant de signer un doublé sur une erreur d'appréciation de la défense rémoise.

21:29 - Pas de temps additionnel Il n'y aura pas la moindre minute de temps additionnel dans cette première période entre Reims et Marseille.

21:26 - Tête à côté pour Abdelhamid Le corner rémois est bien brossé près du point de penalty. Lancé de l'arrière, Abdelhamid peut reprendre seul le ballon mais il croise trop sa tête qui fuit le cadre à gauche.

21:25 - Gigot concède le corner Ito et Foket se battent bien dans l'entrejeu pour récupérer la possession. Le latéral remonte le terrain après un relais et enroule un centre. Au premier poteau, Munetsi est à la lutte avec Gigot. Ce dernier réussit à mettre sa tête. Corner à suivre.

21:24 - Ünder cadre Servi à droite dans la surface, Ünder ne peut se remettre sur son pied gauche et choisit l'option du tir fort du droit. C'est cadré mais sur Diouf qui réalise la parade.

21:23 - Lopy s'emmêle Au coeur du jeu, Lopy prend le dessus sur Guendouzi mais sent l'international français dans son dos. A 20 mètres, il ne parvient pas à s'organiser et s'emmêle les crayons avant de chuter. L'arbitre ne bronche pas.

21:21 - Veretout plus solide Les Rémois veulent réagir et refaire leur retard. Abdelhamid sert de rampe de lancement. Il joue verticalement à gauche pour Munetsi. Ce dernier joue avec son corps pour empêcher Veretout de lui passer devant. L'ancien romain fait l'effort à la course et gagne son duel.

21:18 - Diouf se troue Sur un ballon en cloche, Gigot se met en tête d'aller le disputer dans le périmètre de Diouf. Le défenseur marseillais se retient pour ne pas percuter le portier rémois qui gêné, rate son dégagement du poing. Il manque de marquer contre son camp avec l'effet mais concède un corner.

21:17 - Rongier dans la surface adverse Défenseur central ce soir, Rongier se porte vers l'avant dans un dépassement de fonction. Le capitaine marseillais pousse et centre en retrait en rupture. Keita dévie de la hanche.

21:13 - Alexis Sanchez inscrit un nouveau but pour l'Olympique Marseille (1-2) ! But pour l'Olympique Marseille, inscrit par Alexis Sanchez à la 29e minute de jeu dans cette 1e mi-temps (1-2) ! Le Chilien signe un doublé, son troisième de la saison, sur une passe de Pau Lopez. Devant sa surface, le gardien espagnol voit Sanchez lui demander un ballon dans la profondeur. Il le place entre Keita et Abdelhamid. Le capitaine rémois ne réagit pas de suite, croyant que son partenaire allait le faire mais les deux sont pris de vitesse par l'ancien du FC Barcelone qui trompe ensuite Diouf d'un tir au ras du poteau gauche.

21:10 - Keita de justesse Marseille ne se contente pas de son court avantage et continue de pousser. Nuno Tavares déborde à gauche mais se fait reprendre par un tacle très juste de Keita, venu à sa rencontre.

21:09 - Rongier en souffrance Dans l'axe de la défense, Rongier a beaucoup de travail et souffre un peu. Après avoir dû contrer un tir de Balogun, l'ancien nantais se rate en voulant dégager le centre d'Ito. Heureusement Gigot est derrière lui pour donner de l'air à la défense marseillaise d'un retourné.

21:07 - Alexis Sanchez pousse dans le dos Sur un long dégagement de Pau Lopez, Alexis Sanchez joue avec malice et pousse dans le dos Abdelhamid pour l'empêcher d'intervenir de la tête. La manoeuvre du Chilien n'a pas échappé à l'arbitre qui siffle une faute.

21:06 - Clauss met en corner Après un bon travail d'un partenaire à droite, Ito est servi dans la surface et arme une frappe tendue du droit. Gigot dévie le ballon qui se dirige au second poteau vers Munetsi. Il faut l'intervention de Clauss pour éviter un nouveau but et concéder un corner. Ce dernier ne donne rien.

21:05 - Malinkovskyi prend un jaune Les duels sont intenses entre les différents acteurs et Malinkovskyi s'emballe en accrochant dans le dos Keita. L'Ukrainien est logiquement averti.

21:01 - Egalisation de l'Olympique Marseille (1-1) ! A peine le temps de profiter de l'ouverture du score de Balogun que Reims est ramené sur terre par Marseille. A 20 mètres, dans l'axe, Alexis Sanchez se charge d'enrouler un coup franc qui vient embrasser l'intérieur du poteau gauche avant de finir sa course dans les filets rémois. Diouf ne pouvait rien faire. Tout est à refaire.

21:00 - Carton jaune pour De Smet Ünder propose une course tranchante dans l'axe du terrain et se fait servir par Alexis Sanchez. De Smet revient en catastrophe et percute le Turc. Il concède un coup franc à l'entrée de la surface et récolte un jaune logique. Guendouzi est aussi averti dans la foulée pour s'être plaint à l'arbitre.

20:57 - Ouverture du score pour le Stade Reims (1-0) ! Le Stade Reims trouve l'ouverture à la 13e minute de jeu dans cette 1e mi-temps ! Le score passe à 1 à 0 au Stade Auguste Delaune. A hauteur de la ligne médiane, Abdelhamid gagne son duel et adresse une passe verticale à gauche pour Munetsi. Le Rémois réalise un contrôle orienté parfait pour se défaire de Veretout. Il déborde avant de centrer en retrait pour Balogun qui finit du gauche.