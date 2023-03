Barcelone - Real : heure, chaine, compos... Les infos du match

Découvrez toutes les informations de ce Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid qui se joue ce dimanche 19 mars à 21h à l'occasion de la 26e journée de Liga.

Le FC Barcelone peut frapper un grand coup et se rapprocher grandement du titre de champion d'Espagne en cas de succès face à son grand rival ce dimanche. En effet, les Blaugranas ont 9 points d'avance avant ce Classico grâce à une saison en Liga exceptionnelle avec 21 victoires, 2. nuls et 2 défaites. "Les Classicos sont imprévisibles, l'état de forme de l'un ou l'autre ne compte pas", tempère Xavi.

En face, le Real Madrid est donc dos au mur avant ce choc et un autre résultat qu'une victoire serait un réel échec. Les Merengues ont un bilan de 17 victoires, 5 nuls et 3 défaites et avancent, par conséquent, moins vite que les Barcelonais. "Nous devons voir le Barça comme un lion et pas comme un chat", a déclaré Carlo Ancelotti.

A quelle heure débute le match Barcelone - Real ?

Le match Barcelone - Real débutera à 21h ce dimanche 19 mars. Il se déroulera au Camp Nou à Barcelone, en Espagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Barcelone - Real ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera ce Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ricardo De Burgos Bengoetxea sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Barcelone - Real ?

MyCanal, la plateforme digitale de Canal+, proposera une retransmission streaming de la rencontre entre Barcelone et le Real. Il faut disposer d'un abonnement pour regarder ce choc.

Quelles compositions probables pour Barcelone - Real ?

Pour ce match, Xavi sera privé de Ousmane Dembélé et Pedri, tous les deux blessés. Pour le reste, le coach barcelonais devrait ressortir son 4-3-3 classique. Voici le onze de départ probable du FC Barcelone : Ter Stegen - Alba, Christensen, Araujo, Koundé - Kessié, Busquets, De Jong - Gavi, Lewandowski, Raphinha.

En face, Carlo Ancelotti ne pourra pas compter sur David Alaba, qui est blessé, et le jeune Alvaro Rodriguez qui est suspendu. Voici la compo probable des Merengues : Courtois - Nacho, Rüdiger, Militão, Carvajal - Modric, Tchouaméni, Kroos - Vinicius, Benzema, Valverde.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Barcelone - Real ?

Le FC Barcelone est le favori de ce Classico sur les sites de paris sportifs. Sur Betclic, les Blaugranas sont à 2,10, le nul est à 3,50 et la victoire madrilène est à 3,45. Sur Winamax, les hommes de Xavi sont aussi à 2,10, le nul à 3,50 et la victoire du Real à 3,50.